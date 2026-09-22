Отец якутского ЖКХ: 125 лет со дня рождения Анания Андреева

125 лет со дня рождения Анания Андреева

Сегодня, 22 сентября, исполняется 125 лет со дня рождения Анания Кононовича Андреева, видного государственного и общественно-политического деятеля и народного комиссара жилищно-коммунального хозяйства Якутской АССР.

Уроженец Жохсогонского наслега Таттинского улуса, Ананий Андреев прошел большой профессиональный и государственный путь. Он занимал должности председателя ЯЦИК и Совета народных комиссаров ЯАССР, директора Якутской центральной электростанции и председателя Якутского городского исполкома. Его имя связано с одним из первых этапов формирования коммунальной отрасли и развитием энергетической инфраструктуры республики.

ГУП «ЖКХ РС(Я)» совместно с администрацией Таттинского улуса и Жохсогонского наслега с 2011 года проводит работу по сохранению памяти об Анании Кононовиче. В административном здании Таттинского производственного филиала действует музейная комната. В административном здании ГУП «ЖКХ РС(Я)» в Якутске установлен его барельеф.

В селе Боробул созданы посвященные ему мемориал и сквер, а в 2024 году новой котельной «Школа» мощностью 5,7 МВт присвоено его имя. Сегодня она обеспечивает теплоснабжением социально значимые объекты и больше 60 жилых домов села. Кроме того, учреждена ежегодная именная стипендия имени А.К. Андреева для студентов из Таттинского улуса, обучающихся по техническим специальностям в высших и средних учебных заведениях.

В юбилейный год предприятие продолжает эту работу. Совместно с администрацией Янского наслега на месте захоронения А.К. Андреева в поселке Юттях Верхоянского района установлен памятный камень с информационной табличкой. Проведена реконструкция и благоустройство мемориала в селе Боробул. Также подготовлен к печати второй том сборника «Андреев А.К.: Жизнь и деятельность», в который войдут ранее неопубликованные документы.

«Для нашего предприятия память об Анании Кононовиче Андрееве имеет особое значение. Он стоял у истоков развития коммунального хозяйства Якутии и был первым якутским инженером-теплоэнергетиком с высшим образованием. Сохранение его имени для нас означает не только знание истории коммунального хозяйства, но и уважение к людям, которые своим трудом закладывали ее основы. Поэтому мы продолжаем работу по увековечению его памяти и стараемся передавать эти знания новым поколениям специалистов. Отдельно выражаю благодарность заведующей музеем ЖКХ имени А.К. Андреева Галине Егоровне Арылаховой за большую работу по сохранению исторического наследия отрасли, систематизацию материалов и популяризацию имени Анания Андреева. Благодаря ее труду эта история сохраняется и становится доступной для наших работников, молодежи и жителей республики», — отметил генеральный директор ГУП «ЖКХ РС(Я)» Виталий Чикачев.

Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС(Я)»