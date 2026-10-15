О чем спорят ученые: Эксклюзив от Академии наук

Обзор свежих публикаций научной прессы

Сегодня Академия наук Якутии предлагает два актуальных материала из журнала «Nature». Это один из старейших и наиболее авторитетных еженедельных мультидисциплинарных научных журналов в мире, издающийся в Великобритании с 4 ноября 1869 года. Основателем издания выступил астроном Норман Локьер. Журнал издается издательством Nature Research (входит в Springer Nature) и имеет офисы в Лондоне, Нью-Йорке, Токио, Париже и других мировых научных центрах.

Основные характеристики:

Профиль: Охватывает все области фундаментальной и прикладной науки, включая биологию, физику, химию, медицину и науки о Земле. Журнал ориентирован на исследователей, работающих на стыке дисциплин.

Охватывает все области фундаментальной и прикладной науки, включая биологию, физику, химию, медицину и науки о Земле. Журнал ориентирован на исследователей, работающих на стыке дисциплин. Критерии отбора: Публикация в Nature считается вершиной научной карьеры. Из-за чрезвычайно жестких критериев отбора (оригинальность, научная значимость, интерес для междисциплинарной аудитории) большинство рукописей отсеивается еще до этапа рецензирования.

Публикация в Nature считается вершиной научной карьеры. Из-за чрезвычайно жестких критериев отбора (оригинальность, научная значимость, интерес для междисциплинарной аудитории) большинство рукописей отсеивается еще до этапа рецензирования. Исторические публикации: На страницах журнала впервые были описаны такие открытия, как структура ДНК (Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик, 1953 год), открытие рентгеновских лучей, волновая природа электрона, создание первого лазера, обнаружение озоновой дыры и расшифровка генома человека.

На страницах журнала впервые были описаны такие открытия, как структура ДНК (Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик, 1953 год), открытие рентгеновских лучей, волновая природа электрона, создание первого лазера, обнаружение озоновой дыры и расшифровка генома человека. Современный формат (2025): Журнал включает новости, мнения, обзоры, карьерные материалы, подкасты и видео. С 2025 года все новые исследовательские статьи публикуются с прозрачным рецензированием по умолчанию, при котором процесс оценки работы виден читателям. Также Nature ежегодно отбирает лучшие научные фотографии года.

Журнал включает новости, мнения, обзоры, карьерные материалы, подкасты и видео. С 2025 года все новые исследовательские статьи публикуются с прозрачным рецензированием по умолчанию, при котором процесс оценки работы виден читателям. Также Nature ежегодно отбирает лучшие научные фотографии года. Влияние: В 2009 году журнал был назван «журналом столетия» по версии Special Libraries Association, а в 2010 году занял первое место в Journal Citation Reports по цитируемости. Тираж составляет около 53 000 копий при общем охвате аудитории более 400 000 человек.

Пугало чумы: что знают ученые, и о чем молчит Россия

Неподтвержденные слухи циркулируют вокруг смерти лаборанта из Сибири. Nature беседует со специалистом по биобезопасности, чтобы разобраться в последствиях.

Макс Козлов, 6 октября 2026 г.

Смерть 28-летнего исследователя в сибирской лаборатории, возможно, от легочной чумы, вызвала международную тревогу по поводу того, может ли этот инцидент спровоцировать более широкую вспышку. Специалисты по биобезопасности заверяют общественность, что это крайне маловероятно. Их беспокойство по поводу инцидента вызывает отсутствие прозрачности вокруг него.

Хотя новостные источники сообщали, что около 200 человек в лаборатории могли контактировать с исследователем и были помещены на карантин, российский регулятор в сфере здравоохранения настаивал на том, что в Иркутском научно-исследовательском противочумном институте Сибири и Дальнего Востока «не было чрезвычайной ситуации», и что исследователь умер от пневмонии «неизвестного» происхождения.

Сдержанные заявления российского правительства в сочетании с неподтвержденными слухами об аварии в лаборатории вызвали требования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и правительства США предоставить эпидемиологические данные. Только 7 октября – через пять дней после смерти исследователя – российские чиновники сообщили, что исследователь был вакцинирован против чумы, и что «тысячи тестов» показали, что ни она, ни другие, кто мог подвергнуться воздействию, не дали положительного результата на опасные патогены.

Россия отвергла опасения по поводу секретности, заявив новостному агентству CNN, что она держит ВОЗ в курсе «в соответствии с установленной практикой».

Хотя риск более широкой эпидемии минимален – бактерия Yersinia pestis, вызывающая заболевание, поддается лечению антибиотиками, – этот инцидент выявляет уязвимости в глобальном бионаблюдении, говорит Грегори Кобленц, специалист по политике биобезопасности из Университета Джорджа Мейсона недалеко от Вашингтона, округ Колумбия, изучающий безопасность лабораторий.

Nature побеседовала с Кобленцем о том, почему опасения пандемии неуместны и об опасениях, связанных с секретностью правительства при реагировании на подобные инциденты.

Грегори Кобленц приведен к присяге во время слушаний в Комитете Сената США по внутренней безопасности и правительственным делам.

Люди в интернете беспокоились, что этот инцидент может возродить «Черную смерть», пандемию, вызванную Y. pestis в XIV веке. Почему этот сценарий нереалистичен?

Причина, по которой произошла «Черная смерть» [более] 600 лет назад, заключается в том, что у нас не было канализации, гигиены или современной медицины. Сегодня мы гораздо лучше подготовлены к борьбе с чумой, чем тогда.

После пандемии COVID-19 появились такие предположения: «Станет ли это COVID-26?» SARS-CoV-2 был новым вирусом, иммунологию которого мы не понимали, и у нас не было противовирусных препаратов или вакансий. В отличие от этого, Y. pestis – это очень хорошо изученная, хорошо охарактеризованная бактерия, для которой у нас есть множество различных антибиотиков и для которой существуют вакцины.

ВОЗ [провела пресс-брифинг 6 октября] хорошо охарактеризовала ситуацию: существует низкий риск для людей, живущих в Иркутске, еще более низкий риск по всей России и чрезвычайно низкий риск для Европы и мира.

Слухи в интернете предполагали, что Иркутский институт проводит исследования биологического оружия. Есть ли тому доказательства?

Чума является эндемичной для этой части мира, поэтому существует законная причина для общественного здравоохранения проводить исследования Y. pestis для разработки методов диагностики и обнаружения в такой лаборатории.

Мне не известно о каких-либо исторических свидетельствах, связывающих этот институт с российской программой по биологическому оружию. У России есть как минимум три известных военных объекта, которые занимаются исследованиями в области биологического оружия, и именно там, скорее всего, и находится эта программа. Смешивать этот несчастный случай с деятельностью России по исследованию биологического оружия бесполезно, поскольку инцидент произошел в лаборатории общественного здравоохранения. Идея о том, что все лаборатории общественного здравоохранения тайно работают над биологическим оружием, – это просто чепуха.

Отдельно стоит отметить, что Россия унаследовала крупнейшую в мире программу по биологическому оружию после распада Советского Союза, и последние десять лет или около того она ее модернизирует. Это вызывает серьезную озабоченность, поскольку это является нарушением Конвенции о биологическом оружии 1972 года [которая запретила разработку, производство и накопление запасов биологического оружия на международном уровне].

Источник: doi: https :// doi . org /10.1038/ d 41586-026-03215-8

Экстраординарный рост науки в Китае и то, как он изменит мир

Страна находится на траектории, чтобы стать мировым лидером в науке, развитие, которое изменит технологический прогресс, инновации и баланс глобальной власти.

Сяоин Ю, 14 октября 2026 г.

Председатель КНР Си Цзиньпин делает большую ставку на науку. На встрече высокого уровня в Шанхае в апреле он призвал региональные правительства, университеты и научно-исследовательские институты укрепить фундаментальные исследования в стране.

«Мы должны воспользоваться возможностями, принять вызовы, поставить фундаментальные исследования в верхнюю часть повестки дня», – сказал он.

Директива Си является частью широкой и долгосрочной кампании Китая по усилению своих позиций в науке и технологиях. Всего месяцем ранее лидеры страны подчеркнули важность науки в последнем пятилетнем плане Китая.

В этом политическом документе содержится призыв к существенным инвестициям в фундаментальные исследования и инновации, а также обещание ускорить разработку передовых технологий, таких как искусственный интеллект, квантовые приложения и управляемый термоядерный синтез, к концу этого десятилетия.

Бум исследований ИИ в Китае: каково это – быть на передовой

Попытка укрепить фундаментальные исследования – это последняя попытка Китая нарастить свою научную и технологическую мощь – кампания, которая началась почти 50 лет назад и резко ускорилась с 2000 года.

В 1978 году, когда страна открылась миру, у Китая почти не было научного присутствия на мировой арене. Исследователи страны опубликовали менее 120 научных статей в международных журналах, или всего 0,02% от общемирового числа, согласно базе данных цитирования Scopus издательства Elsevier.

Но менее чем за 50 лет Китай стал мировой научной державой и находится на пути к тому, чтобы возглавить мир в области исследований и разработок (НИОКР). В настоящее время это один из крупнейших спонсоров НИОКР, страна лидирует по количеству патентных заявок и доминирует в исследованиях десятков важнейших технологий, таких как ядерная энергия и синтетическая биология. Ее университеты и институты соперничают с традиционными академическими гигантами Запада и впервые возглавили рейтинг Nature Index.

Помимо цифр и рейтингов, прорывы Китая привлекают внимание всего мира: от разработки революционных моделей ИИ до успешного извлечения образцов горных пород с обратной стороны Луны впервые в истории.

И его стремительный взлет в науке может даже ускориться в ближайшие годы. Текущая цель страны – увеличить свои общие расходы на НИОКР, которые включают государственный и частный секторы, как минимум на 7% в год в период до 2030 года, что, как ожидается, будет означать многие миллиарды долларов дополнительных инвестиций ежегодно. Это контрастирует с прогнозами для Соединенных Штатов, где администрация президента Дональда Трампа стремится сократить финансирование науки и, по мнению критиков, ослабила исследовательские возможности.

«Китай имеет потенциал фундаментально изменить глобальный ландшафт производства науки, технологической конкуренции и геополитический центр тяжести», – говорит Янбо Ван, исследователь научной политики из Гонконгского университета. «Для Запада, если конкуренция с Японией в 1980-х годах ощущалась как переживание шторма, то Китай принесет цунами в ближайшие годы».

Но до того, как это произойдет, Китаю придется разобраться с некоторыми системными проблемами в своей исследовательской экосистеме. Критики говорят, что подход «быстрее вперед» привел к повсеместной проблеме научного проступка, с которой правительство пытается справиться уже более десяти лет. А две смерти, произошедшие во время клинических испытаний в прошлом году, вызвали вопросы о правилах и этике в передовых биомедицинских исследованиях. Другие проблемы – такие как угроза замедления экономики и геополитическая напряженность – также могут затормозить достижения в науке и технологиях.

Растущие расходы на НИОКР

На протяжении последних трех десятилетий лидеры Китая ставили науку и образование в центр усилий страны по повышению своего благосостояния. Общие расходы страны на НИОКР увеличились примерно в 100 раз за этот период. За последние десять лет ее расходы росли более чем на 10% в год в среднем, согласно статистике, опубликованной правительством Китая.

Всплеск Китая значительно превосходит рост расходов в других странах, согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В 2024 году Китай обогнал Соединенные Штаты – страну, которую с конца Второй мировой войны широко считают мировым лидером в научных открытиях и технологических инновациях – и стал крупнейшим в мире спонсором валовых внутренних расходов на НИОКР (GERD). Этот показатель включает все расходы государственного и частного секторов.

ОЭСР скорректировала показатели GERD двух стран с использованием паритета покупательной способности (ППС), который учитывает тот факт, что товары и услуги в Китае дешевле, чем в Соединенных Штатах. Однако исследователи, базирующиеся в Китае, предостерегают от поспешного вывода о том, что Китай теперь является крупнейшим в мире спонсором НИОКР из-за сложности сравнения расходов на НИОКР двух стран. При пересчете по обменным курсам, другому способу расчетов, расходы Китая на НИОКР в 2024 году составили примерно половину от расходов США по сравнению с 8% в 2004 году, согласно ОЭСР (см. «Деньги имеют значение»).

Одним из самых больших преимуществ Китая в научном развитии является его способность реализовывать долгосрочные планы и последовательно следовать им, говорит Чжан Линь, исследователь научной политики из Уханьского университета в Китае.

«Централизованная система Китая позволяет ему более эффективно сосредоточивать ресурсы на долгосрочных научных целях», – говорит Чжан. По ее словам, руководство Китая может поддерживать инвестиции в течение длительного времени в стратегических научных областях, таких как квантовые коммуникации. В отличие от этого, политические изменения в Соединенных Штатах могут заставить страну переключаться с одного приоритета на другой.

Для многих исследователей важен не точный рейтинг Китая, а его сильная восходящая траектория. Раздувающиеся инвестиции Китая в НИОКР показывают, что он пытается перейти от роли производителя товаров к роли производителя знаний и передовых технологий, говорит Хао Бин, экономист из Сиань Цзяотун-Ливерпульского университета в Сучжоу, Китай.

«Вместо того чтобы конкурировать в основном за счет преимуществ в низких затратах на рабочую силу, Китай все больше конкурирует за счет своих технологических возможностей, инновационных экосистем и контроля над технологиями», – говорит Хао.

Ярким примером является долгосрочный план Китая по развитию полупроводниковой промышленности, говорит Хао. В 2014 году Китай запустил государственный инвестиционный фонд для поддержки отрасли с первоначальным раундом финансирования примерно в 100 миллиардов юаней (почти 16,3 миллиарда долларов США на тот момент). Фонд в сочетании с согласованной промышленной политикой позволил Китаю нарастить свои возможности по всей цепочке поставок полупроводников, от проектирования чипов до производства оборудования для их изготовления, говорит Хао.

С тех пор как в 2022 году Соединенные Штаты ввели широкий запрет на продажу передовых полупроводниковых чипов Китаю, правительство Китая усилило свою поддержку, говорит Хао. Третий раунд фонда, запущенный в 2024 году, как ожидается, выделит 344 миллиарда юаней (около 50 миллиардов долларов) компаниям полупроводниковой отрасли.

Другими стратегическими областями, на которых сосредоточился Китай, являются биотехнология и биомедицина. Правительство сделало растущий акцент на НИОКР оригинальных лекарств и трансляционной медицине, которая стремится разрабатывать клинические методы лечения на основе фундаментальных исследований.

Гонка ИИ

В начале 2025 года небольшая ИИ-компания DeepSeek потрясла мировые рынки, выпустив большую языковую модель (LLM), которая по производительности соперничала с доминирующими инструментами, разработанными американскими технологическими гигантами. DeepSeek, базирующаяся в Ханчжоу, Китай, достигла этого прорыва за малую долю затрат, понесенных западными компаниями, и используя гораздо меньшие вычислительные ресурсы.

Этот тип инноваций со стороны частной компании вырос из постоянной поддержки центрального правительства. Исторически государственные университеты и научно-исследовательские институты возглавляли усилия по НИОКР в Китае. Но с 2010 года, когда правительство начало общенациональную кампанию по взращиванию группы «стратегических возникающих отраслей» – от электромобилей до фармацевтики – частные фирмы стали играть все более важную роль в стимулировании инноваций в стране.

США – научная сверхдержава – но надолго ли?

«Компании стали более активными в НИОКР в Китае, потому что они понимают, что инновации – это ключ к обеспечению большей доли рынка», – говорит Хао.

Правительство Китая заявляет, что теперь надеется, что частные компании смогут играть еще большую роль. Его последний пятилетний план обещает передать больше власти и ресурсов в руки таких фирм для улучшения инноваций, образования и исследовательских экосистем страны. Этот шаг отчасти проистекает из успеха в НИОКР, который некоторые китайские компании продемонстрировали в ключевых технологиях в последние годы, от аккумуляторов до ИИ, согласно исследователям.

ИИ послужил «усилителем уверенности» для Китая с точки зрения его места в глобальной технологической конкуренции, говорит Мейсен Сунь, специалист по информатике из Иллинойсского университета в Урбана-Шампейн.

Освоение космоса – еще одна область, в которой Китай обретает уверенность. В 2022 году он завершил строительство собственной космической станции «Тяньгун», или «Небесный дворец», после трех десятилетий планирования и строительства.

Это стало вехой для космической программы Китая, говорит Се Гэнсин, изучающий экологическое применение в космосе в Чунцинском университете в Китае. «Это означает, что Китай теперь способен проводить среднесрочные и долгосрочные исследования в космосе», – говорит он.

Еще одним достижением Китая стало то, что он стал первой страной, посадившей луноход на обратной стороне Луны. Он намерен высадить астронавтов на лунную поверхность к 2030 году и запустить миссию на Марс в 2028 году, которая должна доставить образцы на Землю три года спустя.

Китай теперь рассматривает прогресс в космических исследованиях как ключевую национальную стратегию, и Се ожидает, что правительство направит в этот сектор обильные ресурсы, от финансов до талантов. Юци Цянь, планетолог из Гонконгского университета, соглашается, что Китай рассматривает свое освоение космоса как долгосрочную работу по укреплению своего технологического суверенитета и национальной мощи, а не как краткосрочную геополитическую гонку за победу над Соединенными Штатами.

«В США есть нарратив о продолжающейся американо-китайской космической гонке, но не в Китае», – говорит Цянь, участвующая в лунной и программе исследования дальнего космоса Китая.

Усиление фундаментальных исследований

Твердая научная поддержка Китая отчасти обусловлена его усилиями по снижению технологических уязвимостей и зависимости, говорит Хао. Глобальные события последнего десятилетия, такие как пандемия COVID-19 и ограничения на полупроводники, введенные Соединенными Штатами, показали, как опора на иностранные технологии может стать стратегической слабостью для Китая, говорит он. Во время пандемии, например, многие иностранные эксперты покинули Китай, и некоторое научное оборудование не могло быть импортировано из-за рубежа. Это означало, что использование некоторых технологий, зависящих от этих специалистов и оборудования, было затронуто, говорит Хао. «Таким образом, расходы на НИОКР все больше служат в качестве цели национальной безопасности».

Один шаг, который Китай предпринял с 2018 года – когда Трамп развязал торговую войну с Китаем в свой первый срок – заключается в усилении своей способности совершать разрушительные и оригинальные открытия. Это широко считается слабым звеном в научной системе страны.

Китай обещает миллиардные вливания в науку

Цель Китая – значительно увеличить свое глобальное влияние в фундаментальных исследованиях – которые направлены на развитие знаний, а не конкретных приложений – к 2035 году и сделать Китай «крупным мировым научным центром и инновационной возвышенностью» к середине этого века, заявил Государственный совет Китая, высший административный орган страны, в 2018 году.

Но сделать это будет непросто. В 2024 году финансирование фундаментальных исследований составляло чуть менее 7% от общего бюджета Китая на НИОКР, по сравнению с 14,4% в Соединенных Штатах, согласно расчетам Криса Мартина, аналитика научных данных и президента Исследовательского фонда Explorative Science, некоммерческой организации из Крайстчерча, Новая Зеландия, основанной на данных ОЭСР. Китай также отставал от двух своих соседей, Японии (11,6%) и Южной Кореи (14,7%). Хотя в прошлом году показатель в Китае вырос до рекордных 7,08%, он не достиг целевого показателя в 8%, установленного предыдущим пятилетним планом Китая, который закончился в 2025 году. Новый пятилетний план не содержит целевого показателя финансирования для этого.

Но, возможно, еще большим препятствием является академическая культура страны, которая затрудняет для отдельных исследователей реализацию долгосрочных проектов, основанных на любопытстве, предупреждают исследователи.

Китайские исследователи постоянно оцениваются на основе количества статей, которые они публикуют в ряде влиятельных журналов, и объема национальных грантов, которые они получают.

«Поэтому количество статей, выходящих из Китая, в последние годы быстро растет», – говорит Ли Цзичжэнь, исследователь политики в области инноваций в Университете Цинхуа в Пекине.

Хотя в 2020 году правительство запустило масштабную реформу в надежде улучшить свою систему академической оценки, количество опубликованных статей по-прежнему широко используется китайскими университетами для определения найма и продвижения персонала, сообщили Nature несколько исследователей.

Китай теперь является страной или территорией с самым высоким рейтингом по количеству статей, которые его исследователи публикуют в влиятельных журналах, обогнав Соединенные Штаты в 2023 году, согласно Nature Index, который отслеживает 178 журналов в области естественных, прикладных, социальных и медицинских наук.

«Но большой объем статей не обязательно приведет вас к прорывным оригинальным открытиям, которые могут принести вам Нобелевскую премию или премию Тьюринга, например», – говорит Ли. «Вопрос в том, как освободить исследователей от количественных целей и позволить им уверенно проводить долгосрочные исследования, которые могут как увенчаться успехом, так и нет».

Давление с целью публикации также способствует проблемам с исследовательской целостностью в Китае, говорят некоторые специалисты, изучающие этот вопрос. Расследование Nature, посвященное отзыву статей, показало, что в период с 2014 по 2024 год почти 60% отозванных статей включали авторов с аффилиациями в Китае.

Источник: Nature 658, 594-597 (2026) doi: https://doi.org/10.1038/d41586-026-03222-9

Пользуйтесь электронной версией «Энциклопедии Якутии» от Академии наук РС (Я): https://opac.nlrs.ru/enc/

Сайт Академии наук Якутии: https :// asyakutia . ru /

Официальная информация Министерства образования и науки РС (Я): https://minobrnauki.sakha.gov.ru/

Подписывайтесь на каналы и социальные сети Академии наук Якутии:

https://rutube.ru/channel/24490370

https://vk.com/public217206078

https://t.me/AkademyRepSakha