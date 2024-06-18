Интересное президентское совпадение

Интересное совпадение получилось. 18 июня 1993 года первый президент России Борис ЕЛЬЦИН приехал в Якутию с дружеским визитом при первом президенте республики Михаиле НИКОЛАЕВЕ. Президенту России показали Таттинский ысыах, посвященный 100-летию со дня рождения П.А. Ойунского. Спустя 31 год – 18 июня 2024 года нынешний президент России Владимир ПУТИН приехал в Якутию с дружеским визитом […]

Интересное совпадение получилось.

18 июня 1993 года первый президент России Борис ЕЛЬЦИН приехал в Якутию с дружеским визитом при первом президенте республики Михаиле НИКОЛАЕВЕ. Президенту России показали Таттинский ысыах, посвященный 100-летию со дня рождения П.А. Ойунского.

Спустя 31 год – 18 июня 2024 года нынешний президент России Владимир ПУТИН приехал в Якутию с дружеским визитом при Айсене НИКОЛАЕВЕ. Президенту России показали Якутск. Ранее он был в разных частях республики, это восьмой его визит к нам.

Специально так не подгадывали, получилось случайно. Но интересное совпадение.

Ранее сообщалось о хронологии визитов Путина в Якутию.