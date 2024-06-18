Интересное президентское совпадение
Интересное совпадение получилось.
18 июня 1993 года первый президент России Борис ЕЛЬЦИН приехал в Якутию с дружеским визитом при первом президенте республики Михаиле НИКОЛАЕВЕ. Президенту России показали Таттинский ысыах, посвященный 100-летию со дня рождения П.А. Ойунского.
Спустя 31 год – 18 июня 2024 года нынешний президент России Владимир ПУТИН приехал в Якутию с дружеским визитом при Айсене НИКОЛАЕВЕ. Президенту России показали Якутск. Ранее он был в разных частях республики, это восьмой его визит к нам.
Специально так не подгадывали, получилось случайно. Но интересное совпадение.
Ранее сообщалось о хронологии визитов Путина в Якутию.
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.