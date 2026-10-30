Математический тест на логику: Реши пример 8 — (18 + 6 × 2) : 5 + 3 × 2
Сможете решить в уме? Пример 8 − (18 + 6 × 2) : 5 + 3 × 2 от SakhaLife
Математика окружает нас каждый день, даже если мы этого не замечаем. Мы считаем сдачу в магазине, сравниваем цены за килограмм, рассчитываем время в пути, делим счёт в кафе, планируем семейный бюджет и прикидываем, сколько плитки нужно для ремонта ванной. Умение быстро считать в уме экономит время, защищает от ошибок и помогает принимать взвешенные решения — от выбора выгодного тарифа до оценки процентов по кредиту.
Кроме того, устный счёт — одна из лучших тренировок для мозга. Регулярные математические разминки улучшают концентрацию, память и логическое мышление. Поэтому время от времени полезно откладывать калькулятор и проверять, не растерялись ли школьные навыки.
Условие задачи
Очередной пример для читателей SakhaLife придумал автор Денис Долганов. На первый взгляд он выглядит совсем просто, но именно в таких примерах чаще всего допускают ошибки.
Решите пример:
8 − (18 + 6 × 2) : 5 + 3 × 2 = ?
Условие одно: без калькулятора. Попробуйте посчитать в уме или на листе бумаги. Главная подсказка — вспомните порядок выполнения арифметических действий. Не торопитесь и только потом сверьтесь с ответом ниже.
Правильный ответ
Ответ: 8.
Пошаговое решение
Чтобы решить пример правильно, нужно соблюдать порядок действий: сначала выполняются действия в скобках, затем умножение и деление слева направо, и только потом сложение и вычитание слева направо.
Шаг 1. Действия в скобках.
Внутри скобок сначала выполняем умножение, затем сложение:
6 × 2 = 12
18 + 12 = 30
Пример принимает вид:
8 − 30 : 5 + 3 × 2
Шаг 2. Умножение и деление слева направо.
30 : 5 = 6
3 × 2 = 6
Пример упрощается до:
8 − 6 + 6
Шаг 3. Сложение и вычитание слева направо.
8 − 6 = 2
2 + 6 = 8
Итог: 8 − (18 + 6 × 2) : 5 + 3 × 2 = 8.
Любопытная деталь: ответ совпадает с первым числом примера.
Где чаще всего ошибаются
- Складывают 18 + 6 раньше умножения. Тогда в скобках получается 24 × 2 = 48, и дальше весь расчёт идёт неверно. Внутри скобок умножение всё равно выполняется первым.
- Сначала вычитают 8 − 30. Деление имеет приоритет над вычитанием, поэтому сначала нужно разделить 30 на 5.
- Объединяют 6 + 6 = 12 и вычитают из 8. Так получается −4. Это ошибка: сложение и вычитание выполняются строго слева направо, а не группируются по удобству.
Краткая памятка: порядок арифметических действий
- Действия в скобках.
- Умножение и деление — слева направо.
- Сложение и вычитание — слева направо.
Если держать эту последовательность в голове, подобные примеры перестанут вызывать затруднения.
Интересный факт про числа
Ответ нашего примера — число 8 — по-своему уникально. Числа 8 и 9 — единственная пара соседних натуральных чисел, которые одновременно являются точными степенями: 8 = 2³, а 9 = 3². Это утверждение известно как гипотеза Каталана, сформулированная ещё в 1844 году. Доказать её удалось лишь в 2002 году румынскому математику Преде Михэйлеску — спустя более 150 лет.
А в Китае восьмёрка считается самым счастливым числом: её произношение созвучно слову «богатство». Не случайно церемония открытия Олимпийских игр в Пекине началась 8 августа 2008 года в 8 часов 8 минут вечера.
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