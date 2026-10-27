Расследование гибели Сергея Соседова в Нерюнгри: остались две версии

Версии инсульта, тромба и криминала полностью исключены. Что остается в разработке?

Уголовное дело по факту трагической гибели известного музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова в Нерюнгри перешло в стадию глубоких технических и строительных проверок. Следственный комитет Российской Федерации, взявший дело под контроль на уровне Центрального аппарата, практически полностью сформировал медицинскую картину произошедшего, что заставило следствие сосредоточиться исключительно на условиях содержания гостиницы «Дархан».

По результатам комплексной судебно-медицинской экспертизы, проводившейся в патологоанатомическом отделении Бюро СМЭ города Нерюнгри, врачи и криминалисты дали однозначные ответы на вопросы о причинах трагедии. Из материалов дела полностью исключены несколько первоначальных версий, которые активно обсуждались в первые дни:

1. Версия медицинского триггера (инсульт или тромб). В первые часы администрация отеля предполагала, что у 58-летнего журналиста мог оторваться тромб или случиться инсульт из-за тяжелой суточной логистики из Москвы. Однако экспертиза официально доказала: никаких сосудистых катастроф или внутренних сбоев в организме Соседова до момента падения не происходило.

2. Криминальная версия (убийство или толчок). Детальный анализ записей скрытых камер видеонаблюдения, изъятых правоохранителями в отеле, полностью опроверг слухи о возможном бытовом конфликте. В момент инцидента на лестничном пролете критик находился в абсолютном одиночестве, посторонних лиц рядом не было.

Токсикологическое исследование крови также подтвердило, что телеведущий был абсолютно трезв, в его организме не обнаружено лекарственных или сильнодействующих веществ. Согласно заключению экспертов, смерть наступила от тяжелейшей механической травмы — перелома основания черепа и последующего отека мозга, полученных при падении навзничь на жесткую керамогранитную плитку.

Таким образом, у следствия осталось лишь два ключевых фактора, трагическое совпадение которых привело к непоправимому: сильнейшая физическая усталость журналиста после многочасовой дороги и неудовлетворительное состояние самого лестничного марша отеля.

Сейчас нерюнгринский отель «Дархан» стал объектом тщательных строительно-технических проверок. Инспекторы отметили грубые изъяны в конструкции: ступени лестницы имеют разную высоту, на них полностью отсутствуют противоскользящие накладки, а сама зона пролета была слабо освещена.

Следователи продолжают изъятие разрешительной и эксплуатационной документации здания, сданного в эксплуатацию в 2023 году. Если техническая экспертиза подтвердит, что руководство отеля сознательно экономило на безопасности и знало о дефектах, уголовное дело, возбужденное по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), будет переквалифицировано на статью 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Это статья влечет за собой персональную ответственность руководства гостиницы и наказание вплоть до 6 лет реального лишения свободы.

Руководителем и директором гостиницы «Дархан» в Нерюнгри является Тамерлан Караев, по совместительству депутат районного Совета депутатов. Именно он официально представляет заведение в медиапространстве, комментировал обстоятельства происшествия правоохранительным органам и СМИ, а также фигурирует в материалах текущего расследования как генеральный директор отеля.

Расследование гибели Сергея Соседова в отеле «Дархан» в Нерюнгри продолжается.