Пятница: ножевое ранение, ДТП с подростком за рулем

В Хангаласском районе с проникающим ножевым ранением брюшной полости госпитализирован мужчина 1992 г.р. Причастное лицо установлено.

В Сунтарском районе на 964 км ФАД «Вилюй» водитель 1985 г.р. в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Тойота Дуэт», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла Румион» под управлением подростка 2009 г.р. В результате ДТП пассажир «Тойота Дуэт» госпитализирован.

В республике за сутки зарегистрировано 6 преступлений. Проведение по ним процессуальных проверок и расследование уголовных дел на контроле прокуратуры.

В Ленском районе девушка 1991 г.р. при покупке товара онлайн потеряла 205 тыс. руб., а также совершен угон транспортного средства «Шерволе МВ». Автомобиль обнаружен.

В Олекминском районе пресечено преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

В Верхоянском районе из квартиры у мужчины изъяты 2 не зарегистрированных ружья, патроны, 3 банки бездымного пороха.

В Мегино-Кангаласском районе выявлен факт повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

Задержаны 18 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

Происшествия пятницы: утонули рыбаки, ножевое ранение и угон