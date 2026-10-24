Ежедневный гороскоп на воскресенье 25 октября 2026 года

Самый короткий день недели - воскресенье

гороскоп на воскресенье 25 октября 2026 года

Луна предупреждает

Гороскоп на 25 октября 2026: 15, 16 лунный день. Растущая Луна. Избегайте покупок и принятия важных решений с 01:30 до 03:00 26 октября по московскому времени. При переводе указанного в оригинале времени в московское этот период приходится уже на следующий день.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня у вас будет немало возможностей пообщаться, посетить спортивные мероприятия и весело провести время с детьми. Однако полнолуние может вызвать тревогу из-за финансов или споры, особенно по поводу долгов.

Телец (20 апреля — 20 мая)

День начнётся на приятной ноте. Особенно хорошо будет отдохнуть дома или заняться наведением порядка. К концу дня полнолуние в вашем знаке может спровоцировать напряжённость в отношениях с партнёром, супругом или близкими друзьями. Терпение станет вашим лучшим союзником.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Отличный день для общения с друзьями и участия в жизни коллективов и организаций. Возможно, вы поможете человеку старше или опытнее вас — либо он поможет вам. При этом может ощущаться скрытое напряжение: к концу дня полнолуние достигнет пика. Сохраняйте спокойствие.

Рак (21 июня — 22 июля)

День может оказаться непростым. Вы будете в центре внимания, и некоторые люди могут узнать подробности вашей личной жизни. Полнолуние, которое достигнет пика ближе к концу дня, способно вызвать напряжённость в отношениях с детьми, романтическим партнёром, друзьями или коллективом. Проявляйте такт.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сделайте сегодня что-нибудь необычное, чтобы удовлетворить тягу к приключениям и новым впечатлениям. Отправьтесь в небольшую поездку или узнайте что-то новое. При общении с родителями, руководителями и другими авторитетными для вас людьми проявляйте терпение и такт.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Финансовые новости могут вас порадовать, особенно если они касаются наследства, совместного имущества или долгов. Однако сегодня стоит быть осторожнее: напряжение, связанное с полнолунием, может повысить риск небольших происшествий. Следите за своими словами и действиями.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В первой половине дня общение с партнёром, супругом и друзьями будет лёгким и радостным. Однако вечернее полнолуние может вызвать споры об имуществе и долгах: кому что принадлежит и кто кому должен.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У некоторых сегодня возможны рабочие поездки. Если вы работаете, отношения с коллегами будут складываться благоприятно. Однако полнолуние в противоположном вашему знаке может внести напряжённость в общение с окружающими. Сохраняйте хладнокровие.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вам захочется общаться и посещать спортивные мероприятия. В планах могут появиться и весёлые занятия с детьми. День благоприятен для романтики. Однако вечернее полнолуние способно вызвать напряжённость в отношениях с коллегами, а также обострить вопросы, связанные с домашними животными и здоровьем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Утром позвольте себе расслабиться. Выпейте ещё одну чашку кофе и почитайте газету: вы будете настроены добродушно и щедро по отношению к окружающим. Однако по мере приближения вечера напряжённость в отношениях с детьми или романтическим партнёром может нарастать из-за полнолуния.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы настроены позитивно и с удовольствием пообщаетесь с соседями, братьями, сёстрами и другими родственниками. Небольшая поездка тоже может принести радость. Тем не менее проявляйте терпение в отношениях с родителями и руководителями. Полнолуние может затруднить выбор между потребностями дома и семьи и требованиями карьеры.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Финансовые дела выглядят благоприятно. Возможно, вы даже найдёте способы увеличить доход. Однако сильное влияние полнолуния может повысить риск происшествий. Будьте внимательны к своим словам и действиям, соблюдайте осторожность.

Если сегодня ваш день рождения

В этот день родилась певица и автор песен Кэти Перри (1984) и актёр Михаил Галустян (1979). Вы амбициозны, организованны и решительны. При этом щедры и стремитесь защищать тех, кто вам дорог. Этот год посвящён завершению дел и жизненных этапов. Подведите итоги и пересмотрите свою жизнь. Отпустите людей, места и вещи, которые мешали вам двигаться вперёд. Наведите порядок как вокруг себя, так и внутри. Старайтесь проявлять больше сострадания и любви.

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