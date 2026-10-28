В живом звучании слились: впечатления зрителей о концерте  Константина Степанова и эстрадного оркестра «Якутия» 

Константин Степанов и Николай Пикутский

18 октября 2026 года в столичном Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского при полном аншлаге прошел большой праздничный концерт живой музыки, приуроченный ко Дню матери. На одной сцене выступили популярный певец якутской эстрады, победитель республиканских конкурсов «Этигэн Хомус» и «Үрдэл» Константин Степанов и новый творческий коллектив республики — Эстрадный оркестр «Якутия» под руководством заслуженного деятеля искусств РС(Я), доцента АУИККИ Николая Пикутского.

В зале не было ни одного свободного места. Ради этого концерта зрители специально приехали из улусов . В основном, это были люди старшего поколения, с замиранием сердца ожидавшие встречи с песнями своей молодости . Поскольку главные герои вечера — Константин Степанов и Николай Пикутский — родом из Кобяйского улуса, значительную часть приглашенных составили их земляки. Среди гостей были и участники специальной военной операции и члены их семей.

О концерте мнение экспертов

Инициатором проекта выступил Николай Пикутский, сумевший собрать команду профессионалов. Режиссерскую часть и видеоконтент на экране обеспечил Алексей Алексеев, рилсмейкером стала Юлия Атласова, а техническое сопровождение взяла на себя компания «Световое решение» Айсиэна Афанасьева. Особое внимание было уделено музыкальной составляющей. Из интервью звукорежиссера проекта Регины Хайфуллиной: «Меня привлек неординарный состав оркестра, где соединились эстрадные, академические и народные инструменты (балалайки, домры, хомус)… Мне больше всего понравилась оркестровка песни Элвиса Пресли Can’t Help Falling in Love, где особенно порадовало звучание хомуса». Для подготовки концерта потребовалось несколько месяцев работы над специальными партитурами, были привлечены лучшие аранжировщики и инструментовщики. «Эстрадный состав с народными инструментами… Я принял такое решение, так как народные инструменты ближе к якутским песням и придают уникальные краски и колорит», — отметил Николай Пикутский. Со стороны АГУИККИ в оркестре участвовали студенты, выпускники и преподаватели кафедры музыкального искусства (баян, домра, балалайка, хомус, электрогитара, цифровое пианино). А также привлекались выпускники и преподаватели ВШМ (саксофон, скрипка, ударные инструменты).

Музыкальная палитра вечера получилась интересной и разнообразной Приподнято -праздничную атмосферу в зале создала «Якутская увертюра» Германа Комракова, открывшая программу концерта. Симфоническое произведение, увидевшее свет более 60 – ти лет назад, в переложении для эстрадного оркестра прозвучало свежо и ярко. Вслед за ней первое появление артиста с полюбившейся многими поколениями песней «Кыыс Амма» Валерия Ноева, сразу же окунувшей слушателей в мир светлой душевной лирики, было очень тепло принято публикой. Выделим вокальную миниатюру «Таптал ырыата» Захара Степанова. Константин часто исполнял ее при жизни своего дяди, композитора Захара Степанова, вокальное творчество которого обширно. Но это произведение, являющееся ярким примером интимной любовной лирики поэта Ивана Гоголева, раскрывается в музыке искренне и сердечно. Баланс звучания голоса и оркестра был выстроен очень тонко.

концерт Константина Степанова и Эстрадного оркестра «Якутия»

Ностальгическое настроение восторга охватывало публику после каждого исполнения неувядаемых и полюбившихся песен якутских мелодистов Галины Шахурдиной, Алексея Егорова, Александра Дмитриева-Чүмэчи, Владимира Индигирского, Никифора Семенова, Анны Барашковой, Николая Слепцова, Романа Степанова-Толбона. Многочисленными аплодисментами благодарного зрителя завершался практически каждый исполненный номер.

Певец показал прекрасный вокал и владение красивой кантиленой в итальянском репертуаре «О Sole Mio» ди Капуо, продемонстрировал проникновение в стилистику песни Элвиса Пресли «Can’t Help Falling in Love». Особенно удачными и зрелищными по подаче были зажигательные танцевальные хиты из репертуара Полада Бюль Бюль Оглы «Шейк» и «Долалай». в которых не только голос, но и в большей степени оркестр передал особенный колорит восточной музыки. Ярко выделились ударная группа и колористические возможности разных групп оркестра.

Танцевальный коллектив «Кыталык»

Танцевальный коллектив «Кыталык» под руководством Алены Давыдовой внес определенную зрелищность и разнообразие в программу концерта. Гостями вечера стали: Андрей Протопопов с двумя лирическими композициями под гитару и баян. Мария Шапошникова, солистка Театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева — Суорун-Омоллоона, обогатила звуковую палитру красотой академического пения. В исполнении виртуоза-баяниста, лауреата международных конкурсов и солиста оркестра Национального театра танца им. С. Зверева — Кыыл-Уола, доцента АГУИККИ Владимира Боярского инструментальная пьеса Виктора Власова «Босса нова» продемонстрировала богатейшие тембральные возможности баяна, при этом оркестр звучал как джазовый ансамбль.

концерт Константина Степанова и Эстрадного оркестра «Якутия» выступает доцент АГУИККИ Владимир Боярский

О Николае Пикутском

Здесь надо отметить, что инициатор проекта Николай Пикутский сам является профессиональным баянистом, учеником первого якутского профессионального баяниста Радомира Борисова и продолжателем баянного исполнительства в Якутии. Коснемся некоторых вех творческого пути заслуженного деятеля искусств РС(Я), лауреата международных конкурсов, доцента кафедры музыкального искусства АГУИККИ Николая Владимировича Пикутского. За плечами маэстро Дальневосточная академия искусств, Нижегородская консерватория (закончил как оперно-симфонический дирижер). Он инициатор создания и дирижер Дальневосточного молодежного оркестра народных инструментов (презентован во Владивостоке и Якутске в 2023 году) и Российско-китайского оркестра, с успехом выступившего в Харбине (2025) и Якутске (2026). С 2006 года (и по сей день) активно занимается театрально деятельностью — дирижер-постановщик Государственного театра оперы и балета РС(Я). Выступал с оркестром на сценах Большого и Мариинского театров, а также в Белоруссии и Литве. Музыкальный руководитель балетных фестивалей «Стерх» и оперного фестиваля «Ария Севера». В его репертуаре — «Богема» и «Баттерфляй» Пуччини, «Царская невеста» Римского-Корсакова, «Кармен» Бизе, «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» Чайковского, «Ромео и Джульетта» Прокофьева. Таким образом, за дирижерским пультом в этот вечер стоял маститый профессионал своего дела, неуемная творческая энергия которого постоянно рождает новые идеи. Так весной этого года Музыкально-продюсерский центр «Восхождение» как основной инициатор классического оркестра «Якутия» представили якутскому зрителю 2 сольных концерта с оперными певцами Екатериной Захаровой, солисткой ГТО и Б РС(Я) им. Д.К.Сивцева – Суорун Омоллоона, заслуженной артисткой РС(Я) и Дмитрием Пикутским, солистом молодёжной группы театра им Станиславского и Немировича-Данченко, выпускником Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского. Концерт «Таптал ырыалара» с Константином Степановым показывает эстрадный состав оркестра «Якутия» (инициатор МПЦ «Восхождение»), который призван привлечь интерес к живому звучанию народных инструментов, богатейшим традициям исполнительства на них и широкой популяризации песенного творчества отечественных и якутских авторов.

концерт Константина Степанова и Эстрадного оркестра «Якутия»: Николай Пикутский с оркестром

О Константине Степанове

Обладатель красивого певучего голоса лирического плана, любимец якутской публики, выпускник АГИКИ Константин Степанов получил вокальное образование в классе народной артистки России Аи Яковлевой: «Костя пригласил меня на свой сольный концерт, который мне очень понравился. Голос звучал прекрасно! А оркестр выше всяких похвал! Наконец-то у нас в Якутии, благодаря Николаю Пикутскому, опытному дирижеру, появился эстрадный оркестр да еще такого достойного уровня, который еще ярче оттенил красивое звучание голоса. Понравилось и световое оформление сцены. Обычно ведь дают яркий свет на сцену, а здесь как-то по-новому оформили. Удачно репертуар был подобран. У Кости романтическая натура, и на концерте он показал не только полный вокально-технический спектр своего голоса, кантилену, но и артистизм, душевность. Ведь каждую его песню публика встречала аплодисментами. Многие рядом со мной сидящие зрители подпевали ему. Он чувствовал зал. Я помню как его ко мне в класс музыкального училища привел композитор Захар Степанов и сказал: «Я хочу, чтобы именно ты учила моего племянника. У него хороший голос!».. И действительно, Костя оказался талантливым учеником. Затем я продолжила учить его в АГИКИ. После успешного окончания вполне мог стать солистом оперного театра, но он сразу выбрал эстраду, потому что песня — это его. К тому же, оказывается, Костя стал сочинять песни, как и его отец Роман. Выходит, за эти годы его талант музыканта развился. И вот уже отмечает 15- летний творческий юбилей! Я горжусь своим учеником и желаю ему дальнейшего творческого роста».

Еще со студенческих лет Константин был приглашен артистом в Театр эстрады Якутии. В годы учебы становился победителем престижных республиканских конкурсов эстрадной песни. Артист снискал любовь якутской публики за свой красивый голос, музыкальность, душевность, искренность и лиризм и поэтому его сольные программы 2018, 2023, 2025 годов всегда проходили с большим аншлагом. Он вырос в музыкальной семье, где отец (известный в республике мелодист Роман Степанов -Толбон) с детства поощрял тягу сына к музыке. И как дань любви и признательности в своем юбилейном концерте сын с особой теплотой и задушевностью исполнил песни отца на свои стихи «Аҕаккам» и «Ийэҕит сылааhын иҥэрэн».

Завершила концерт ожидаемая слушателями с большим нетерпением «Ийэкээм», ставшая трогательным гимном материнской любви: «Мама — самый дорогой человек для каждого из нас. Мой отец, Роман Степанов — Толбон, посвятил матери 9 песен, одна из которых — песня «Ийэкээм». Моя безграничная благодарность авторам песни Василию Гоголеву — Уйулҕану и моему родному отцу Роману Степанову — Толбону! Я выражаю огромную благодарность моему народу, моим слушателям за то, что они с любовью слушают и поют песню «Ийэкээм»»

С 2024 года, посвятив себя развитию музыкального образования в Мукучинской музыкальной школе родного Кобяйского улуса, артист не прекращает активную творческую деятельность и полон новых идей.

Впечатления зрителей

Творческий союз Константина Степанова и Эстрадного оркестра «Якутия», без сомнения, ждет горячий прием у широкой аудитории республики! Лучшее подтверждение тому — восторженные отклики якутских зрителей, которые невозможно не привести:

«Честно говоря, я шла на юбилей певца, а открыла для себя оркестр. И это было здорово! Когда зазвучал живой состав — с саксофоном, флейтой, скрипками, баяном, — знакомые песни словно заиграли новыми красками. «Ийэкээм», «Таптыбыын эйиигин», «Кыыс Амма» я слышала много раз, но в оркестровом исполнении они прозвучали по-новому, глубже, что ли. Было видно и слышно, что музыканты играют с удовольствием, а не просто «отрабатывают» аккомпанемент. Николаю Пикутскому — отдельное спасибо за смелость и труд. Собрать такой состав и подготовиться, чтобы песни впервые прозвучали с оркестром, — это огромная работа. И она того стоила! Константин Степанов, молодец, голос у него красивый и родной. И оркестр сделал этот вечер особенным. Спасибо вам за живой звук, за душевность и за то, что якутские песни зазвучали так красиво и современно. Обязательно приду на следующие концерты оркестра «Якутия»!

Лыткина Полина Ильинична, пенсионерка.

концерт Константина Степанова и Эстрадного оркестра «Якутия»: зрители в зале

«Константин пел вживую и это был дар нам испить живой звук, получить истинное наслаждение, тем более, практически, весь вечер сопровождал оркестр. Высокий, чистый голос певца витал над залом, будоража сердца и души слушателей, потому ещё, что Константин пел сердцем: будь то песня о матери, классика » Кыыс Амма»,прекрасные авторские сочинения — все преподносил сердцем! А как здорово с подтанцовкой спел старый хит» Шейк», который пробудил воспоминания молодости. Я в его исполнении уловила интонации всеми нами любимого Полада Бюль бюль оглы. Такие же чувства вызвало незабвенное » O sole mio»! Спасибо Константину, оркестру, под управлением Н.Пикутского, за доставленное огромное удовольствие и радость».

Валентина Васильева, музыкальный педагог.

«Накануне удалось побывать на потрясающем концерте Константина Степанова и эстрадного оркестра «Якутия». Это было незабываемо! Волшебный голос певца звучал в абсолютном унисоне с живой музыкой.

Зрители буквально искупали артистов в овациях. Каждая песня о любви отзывалась в самом сердце, особенно когда к оркестру присоединился отец Константина — известный мелодист Роман Степанов. Настоящая преемственность поколений на сцене!

Концерт украсили и приглашенные гости: виртуозный баянист Владимир Боярский и великолепная оперная певица Мария Шапошникова. Отдельно хочется отметить и визуальную часть: очень красивое световое сопровождение, которое не ослепляло, а мягко следовало за номерами, создавая идеальное настроение для каждой песни.

Особые слова восхищения хочется посвятить руководителю проекта, дирижеру и настоящему мастеру своего дела — Николаю Пикутскому!

Николай, спасибо за ваш колоссальный труд, безупречный музыкальный вкус и умение объединить столько талантов в одно грандиозное целое! От всей души желаю вам неиссякаемого вдохновения, новых смелых проектов, крепкого здоровья и бесконечных аншлагов. Пусть оркестр под вашим руководством продолжает покорять новые творческие вершины и дарить зрителям эти чистые, живые эмоции!

Это действительно новый уровень эстрадного концерта, где живая музыка, потрясающий вокал и чуткое руководство маэстро сработали как один идеальный механизм. Браво!

Александра Ивановна Иванова, педагог.

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Владимир Индигирский: О концерте Константина Степанова и оркестре Якутия