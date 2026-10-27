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27.10.2026 21:18
чтение: 1 мин
Культура

Авторские песни незрячего композитора Сарданы Окоёмовой прозвучат для якутян

Авторские песни незрячего композитора Сарданы Окоёмовой прозвучат для якутян

30 октября в 15:00 музейный комплекс «Моя история» станет площадкой для ежегодного авторского концерта «Ырыалаах кытылга» («Песчаный берег с песней»). Мероприятие пройдет в рамках всероссийской акции месячника «Белая трость» и будет направлено на поддержку социальной и творческой адаптации людей с нарушением зрения.

Главным событием вечера станет выступление незрячего композитора Cарданы Окоёмовой — мелодиста, педагога Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» и руководителя детской вокальной студии «Ай ылла». С рождения живя с нарушением зрения, она является автором множества песен, звучащих на радио и телевидении, и обладательницей наград всероссийских и международных вокальных конкурсов.

В концерте примут участие учащиеся национальной гимназии «Айыы кыһата» (коллективы 2-х «Б» и «В», 3-х «А» и «Б», а также 4-го «В» класса).

Специальными гостями вечера станут известные исполнители якутской эстрады: Марианна Собакина, фольклорная певица Лена Егорова (Дьиэрэйэ уран), этнопевица Марианна Романова (Таина), артистка якутской эстрады Вероника Степанова.  Ведущими концерта выступят Саина Сивцева и Лилия Барбасытова.

Главная особенность программы — исключительно авторские произведения. В этот вечер прозвучат песни на стихи Матрёны Винокуровой (Дуорана) и музыку Сарданы Окоёмовой. Кроме того, гостей ждет розыгрыш памятных призов.

Справка:

  • Дата и время: 30 октября, 15:00.
  • Место: ул. К.Д. Уткина, д.5, исторический парк «Россия — Моя история», большой зал, 2-й этаж.
  • Вход: свободный, возрастное ограничение 0+.

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Источник: Пресс-служба АУ РС (Я) «МК «Моя история»

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