Названы победители Фестиваля молодежного творчества «Путь к звездам. 100-летие ЯАССР»

9 апреля 2022 г. состоялся гала-концерт финалистов фестиваля молодежного творчества «Путь к звездам. 100-летие ЯАССР», организованный АНО «Сулус Арт» (директор С.Т. Иванова) совместно с Центром культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина (директор Е.П. Винокурова). Проект фестиваля реализован на средства гранта Главы Республики Саха (Якутия) на развитие гражданского общества в РС (Я), руководитель – Е.С. Пеньков.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В этом году фестиваль «Путь к звездам» был проведен во второй раз и собрал 364 представителей творческой молодежи в возрасте от 14 до 35 лет из 11 улусов республики, из них 200 финалистов участвовали в гала-концерте. Фестиваль приурочен к Году народного искусства и нематериального культурного наследия в России, Году матери в Республике Саха (Якутия) и к 100-летию Якутской автономной советской социалистической республики.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Работа фестиваля велась по следующим актуальным направлениям современного искусства: «Вокальное творчество», «Изобразительное искусство», «Хореография», «Видеотворчество». В рамках фестиваля были проведены мастер-классы и лекции, посвященные культуре и искусству Якутии. В состав жюри вошли: художник-живописец М.П. Аргунова, член ТСХ России В.П. Божедонова, художник-график В.Г. Камшилин, заслуженная артистка РС (Я) И.А. Егорова, отличник культуры РС (Я) Е.М. Кузьменко, руководитель танцевально-спортивного клуба «Квик-степ» Д.В. Никитин, артистки-вокалистки А.А. Сёкова и Т.С. Алексеева, автор-мелодист И.П. Донская, продюсер кино Е.В. Ушакова, сценарист и продюсер кино А.А. Коннов, оператор ТВ и кино В.И. Протодьяконов.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Обладателями гран-при фестиваля «Путь к звездам. 100-летие ЯАССР» стали: в направлении «Видеотворчество» — Николай Петухов, СОШ № 31, г. Якутск (рук. Д.И. Попов); в направлении «Изобразительное искусство» — Кирилл Шамаев, СОШ № 24 им. С.И. Климакова, г. Якутск (рук. А.П. Большакова); в направлении «Вокальное творчество» — трио «Сырдык дорҕоон», ЦКиСИ им. Ю.А. Гагарина, г. Якутск (рук. С.В. Бочкарева); в направлении «Хореография» — Салжид Оргилбаяр Нямжав, АГИКИ, г. Якутск (рук. З.Н. Попова).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

После гала-концерта организаторы и финалисты фестиваля записали видеопоздравление участникам Всероссийского открытого конкурса детского творчества «Стартуем к звездам!», посвященного 110-летию со дня образования Военно-воздушных сил РФ, инициатором которого является партнер ЦКиСИ им. Ю.А. Гагарина – Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил (г. Москва).

Фестиваль будет проводиться ежегодно, как системный культурологический проект, на базе ЦКиСИ им. Ю.А. Гагарина с привлечением партнеров из сферы культуры и искусства. Тематика предстоящего фестиваля формируется согласно календарю знаменательных и памятных дат.

Партнеры фестиваля: ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусства», АУ «Республиканский дом народного творчества и социально-культурных технологий Республики Саха (Якутия)», Управление общественных связей и молодежной политики Окружной администрации ГО «город Якутск».