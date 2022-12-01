Назначен новый генеральный директор «Якутлесресурса»

Виктор Омуков назначен генеральным директором «Якутлесресурса» Виктор Омуков сменил на этом посту Джулустана Хона, назначенного недавно первым заместителем министра экологии, природопользования и лесного хозяйства. Омуков ранее был главой Олекминского района, заместителем министра транспорта республики, заместителем руководителя Администрации Главы и Правительства, генеральным директором ГУП «ЖКХ РС(Я)». С 2014 по 2016 годы работал вице-премьером. Среди новых обязанностей Омукова — проведение лесохозяйственных работ и тушение лесных пожаров. В частности, в «Якутлесресурсе» сейчас идет подготовка к следующему пожароопасному сезону.

Фото: Соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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