На территории Якутии зарегистрировано 9 природных пожаров

С начала пожароопасного сезона на территории Республики Саха (Якутия) по данным РДС ГБУ «Авиалесоохрана» зарегистрировано 9 природных пожаров, общая площадь пройденная огнём составила 90,9 га. На утро действующих пожаров не зарегистрировано. Благодаря своевременным действиям леспожарных формирований и привлеченного местного населения, ликвидировано 4 природных пожара на общей площади 58,8 га.

На тушение лесных пожаров привлекалось 54 человека и 5 единиц техники от Якутской территориальной подсистемы РСЧС, для авиаразведки и передислокации на природных пожарах привлекалось 2 воздушных судна от РСЧС.

Отметим, что по состоянию на 15 мая отмечается I-II класс пожарной опасности леса. В Олекминском районе сохраняется III класс пожароопасности леса, 15-16 мая ожидается установление высокого IV класса пожароопасности леса по весенней шкале.

«В целях организации работы по профилактике возгораний сухой растительности созданы патрульно-контрольные группы, в состав входят представители органов прокуратуры, надзорных органов МЧС России, МВД, Росгвардии, Противопожарной службы субъекта, органов лесного надзора, инспекции государственного экологического надзора, местного самоуправления, добровольного пожарного формирования муниципальных образований и общественных организаций. В целях профилактики природных пожаров за сутки отработало 5 патрульно-контрольных групп, в составе 20 человек и 7 единиц техники. Выставлено 20 постов, ограничивающий допуск населения в леса. Граждане, нарушающие требования пожарной безопасности будут привлекаться к административной ответственности», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).