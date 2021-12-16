Минспорта Якутии ответил на вопрос взволновавший многих якутян

В адрес Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутии) поступают вопросы по поводу распоряжения главы «Об установлении периодичности проведения крупных республиканских спортивно-массовых мероприятий в Республике Саха (Якутия)».

Многих интересует вопрос – почему VIII Спортивные игры народов Якутии в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса не включены в реестр мероприятий распоряжения?

Министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Иннокентий Григорьев разъясняет:

«Согласно распоряжению главы Якутии от 27 июля 2018 года № 601-РГ VIII Спортивные игры народов Якутии, посвященные 100-летию образования ЯАССР пройдут с 4 по 9 июля 2022 года в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса.

В настоящее время идет активная подготовка к мероприятию, ведется строительство трех объектов – стадион на 1000 мест с беговой дорожкой, могофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс в с. Борогонцы и Универсальный комплекс спортивных единоборств с общежитием на 32 места в с. Мындаба.

Также мы не исключаем и тот вариант, что возможно Игры пройдут с участием зрителей, у которых имеется QR-код. Подчеркну, что участию будут допущены только полностью вакцинированные или переболевшие спортсмены, судьи, организаторы, журналисты и другие, которые будут задействованы на Играх.

Предыдущий порядок проведения крупных республиканских спортивно-массовых мероприятий был утвержден 13 мая 2003 года, когда президент Якутии Вячеслав Штыров подписал распоряжение №141-РП «Об установлении периодичности проведения крупных республиканских спортивно-массовых мероприятий в Республике Саха (Якутия)».

Теперь с выходом нового распоряжения главы Якутии Айсена Николаева от 14 декабря 2021 № 587-РГ года «Об установлении периодичности проведения крупных республиканских спортивно-массовых мероприятий в Республике Саха (Якутия)» они пройдут в последовательности с периодичностью один раз в четыре года. Так в 2022 году нас ожидают Игры народов Севера, в 2024 году Спартакиада зимних видов спорта, в 2025 году Спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары», в 2026 году Спартакиада трудовых коллективов и Спартакиада по адаптивным видам спорта, а в 2027 году IX Спортивные игры народов», — сказал