21.02.2022
16:23
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Якутия
Миллиардер и программист Касперский побывал на выморозке судов в Якутии!
Российский миллиардер, программист и основатель компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский во время автопробега по маршруту «Магадан — Москва» в эти дни проезжает по территории Якутии. Сегодня он побывал на выморозке Жатайском судоремонтном заводе ПАО «ЛОРП».
На заводе делегацию встретил директор Жатайского СРЗ Виктор Шадрин, который рассказал о технологии выморозочных работ, с какой целью они проводятся и почему не существует альтернативы.
Евгения Касперского впечатлили масштабы и объемы проводимых работ.
Источник: Наталья Васильева
#Ленское объединенное речное пароходство#ЛОРП#Миллиардер и программист Касперский побывал на выморозке судов!#ПАО "ЛОРП"#республика саха (якутия)#Якутия
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