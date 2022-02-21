21.02.2022
16:23
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Якутия

Миллиардер и программист Касперский побывал на выморозке судов в Якутии!

Российский миллиардер, программист и основатель компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский во время автопробега по маршруту «Магадан — Москва»  в эти дни проезжает по территории Якутии. Сегодня он побывал на выморозке Жатайском судоремонтном заводе ПАО «ЛОРП».

На заводе делегацию встретил директор Жатайского СРЗ Виктор Шадрин, который рассказал о технологии выморозочных работ, с какой целью они проводятся и почему не существует альтернативы. 

Евгения Касперского впечатлили масштабы и объемы проводимых работ.   

Источник: Наталья Васильева
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