Миллиардер и программист Касперский побывал на выморозке судов в Якутии!

Российский миллиардер, программист и основатель компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский во время автопробега по маршруту «Магадан — Москва» в эти дни проезжает по территории Якутии. Сегодня он побывал на выморозке Жатайском судоремонтном заводе ПАО «ЛОРП».

На заводе делегацию встретил директор Жатайского СРЗ Виктор Шадрин, который рассказал о технологии выморозочных работ, с какой целью они проводятся и почему не существует альтернативы.

Евгения Касперского впечатлили масштабы и объемы проводимых работ.