Лидер якутского землячества награждена правительством Монголии

Лидер якутского землячества в Монголии Анна ХУДАЕВА удостоена правительственной награды Монголии. Об этом она сообщила 9 июля в своем фейсбуке. SakhaLife узнал подробности.

Анна Худаева – уроженка Хангаласского улуса Якутии. У якутской диаспоры в Монголии – женское лицо.

Анна переехала в Монголию в 1985 году, выйдя замуж за монгола. Якутянка достойно живет и трудится в Монголии, ставшей ей родной. 10 лет она работала экономистом в Улан-Баторской железной дороге. С 1995 года работает в представительстве ПАО «Аэрофлот- российские авиалинии». В монгольском офисе компании работают 8 человек: руководителем и его заместителем являются специалисты из Москвы, экономистом-бухгалтером работает якутянка Анна Худаева. Еще пять человек работают диспетчерами и менеджерами по продаже, все они местные монголы.

Анна Худаева награждена почетным званием правительства Монголии «Передовой работник гражданской авиации». Поздравляем землячку с присвоением высокого звания и желаем дальнейших успехов, добра и счастья!