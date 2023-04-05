Лэгэнтэй выдвинулся на праймериз

Звезда якутской эстрады Иннокентий ВАСИЛЬНВ — ЛЭГЭНТЭЙ выдвинулся на праймериз ЕР, чтобы стать кандидатом в депутаты Ил Тумэн от «Единой России». Напомним, что ранее Лэгэнтэй баллотировался в Ил Тумэн от родного Верхоянья от партии «Гражданская платформа» времен Афанасия МАКСИМОВА, но проиграл.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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