05.04.2023
15:00
1048
Политика
Лэгэнтэй выдвинулся на праймериз
Звезда якутской эстрады Иннокентий ВАСИЛЬНВ — ЛЭГЭНТЭЙ выдвинулся на праймериз ЕР, чтобы стать кандидатом в депутаты Ил Тумэн от «Единой России». Напомним, что ранее Лэгэнтэй баллотировался в Ил Тумэн от родного Верхоянья от партии «Гражданская платформа» времен Афанасия МАКСИМОВА, но проиграл.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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