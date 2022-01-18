Кто вышивает монограммы на рубашках министра?

На сегодняшнем пресс-ланче министра культуры и духовного развития Якутии Юрия КУПРИЯНОВА с журналистами, SakhaLife обратил внимание на монограмму с инициалами министра на левом рукаве его рубашки.

Первой мыслью было, что это жена так любит Юрия Степановича и аккуратно вышивает инициалы. Однако выяснилось, что это делает японский мастер. Будучи в Японии, Куприянов убедился в дотошности и качестве исполнения работ в этой стране. Знакомые посоветовали ему заказать рубашку. Японские мастера тщательно снимают мерки, учитывая анатомические особенности заказчика – длину шеи, посадку головы, размах плеч, длину рук, объем живота и так далее. Чем дальше фигура от стандартов, тем больше внимания заказчику. Затем так же тщательно подбирают оттенок цвета, учитывая тон кожи заказчика. У того же голубого цвета масса оттенков. Разумеется, используются только натуральные ткани.

В итоге, раз надев такую рубашку, сшитую индивидуально, но по высоким стандартам, не хочется возвращаться в масс-маркет. Вот и Куприянов стал заказывать себе рубашки в Японию. Готовую продукцию японцы переправляют во Владивосток, а оттуда в Якутск – не проблема. Каждая такая рубашка сопровождается монограммой владельца.

Стоимость продукции для такого качества не так высока – 4 тысячи рублей, признался министр в ходе неформального общения с журналистами.