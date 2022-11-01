Конкурс «Память предков: генеалогия моей семьи»

В республике проект «Память предков: генеалогия моей семьи» объединяет мероприятия для детей разных возрастов издательства «Кэскил», одним из которых является конкурс научно-исследовательских работ школьников. На сегодня поступило более 300 заявок от участников.

Проект реализуется в рамках указа главы Якутии «О проекте «Мы – будущее России!» и государственной программы сохранения и развития государственных языков. Как отметил ранее Айсен Николаев, каждый ребенок должен знать свои корни.

По словам директора издательства «Кэскил» Ольги Семеновой, проект по популяризации истории страны через призму системы ценностей семьи намерены масштабировать на территории России. На днях планируют провести презентацию на площадке Общественной палаты РФ.

Все работы на родном языке публикуются на площадках издательства, в том числе в рубрике «Сторителлинг «Төрүччү» журнала «Бэлэм буол».

Для развития защиты авторских идей детей подготовлена площадка журнала «Юность Севера: Arctic Ideas». Недавно журнал получил права на публикацию научно-исследовательских работ с первичным правом детской подписи Российского индекса научного цитирования.

Партнеры проекта — общественная организация «НИИ генеологии и этнологии народов Севера» РС(Я) и Малая академия наук РС(Я).

По мнению руководителя общественной организации «НИИ генеологии и этнологии народов Севера» Константина Аргунова, «Память предков: генеалогия моей семьи» — идеологический оклад патриотического воспитания. Так, в рамках совместной работы в школах, селах идет кропотливая работа по изучению родословных.

Конкурс научно-исследовательских работ школьников проводится в рамках научно-практической конференции «Шаг в будущее».

Заявки и работы участников на республиканский конкурс работ школьников «Память предков: генеалогия моей семьи» продолжится до 11 ноября 2022 г. (включительно).

С положением о конкурсе можно подробно ознакомиться по ссылке: https://keskil14.ru/wp-content/uploads/2022/10/Polozhenie-forma-soglasiya-forma-zayavki-PAMYAT-PREDKOV.docx