Якутяне переживают за судьбу повара Владимира Герасимова после вылета из «Адского шефа»
Владимир Герасимов Адский шеф. Повар из Намцев, полюбившийся зрителям как «Якутский бриллиант», покинул кулинарное шоу «Адский шеф» на телеканале «Пятница».
Владимир выбыл в 8-м выпуске 4-го сезона, где из-за большого количества ошибок обе кухни были закрыты, а на выгон номинировали по два участника от каждой команды. Проект пришлось покинуть Виктории Близнюк и Владимиру Герасимову.
Сам Владимир не жалеет о результате: он отметил, что это ещё один пройденный этап и повод развиваться дальше.
А вот жители Якутии восприняли уход земляка эмоционально — в комментариях пишут, что вся республика болела за него. Одна из подписчиц предложила: «А давайте все скинемся на постройку лучшего ресторана, где наш Володя будет руководить и заодно научит желающих молодых людей тому, к чему он научился в лучших ресторанах страны. И пусть у него всё получится!» Пожелаем Владимиру удачи и новых побед! Видео gevol_14 «Владимир Герасимов на «Адский шеф» опубликовали Новости саха
Из Намцев в премиум‑ресторан Дубая: Владимир Герасимов в шаге от мечты
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