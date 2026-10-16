Ошибиться в ударении — не страшно

найдите ошибки куда падает ударение

Ударение меняет всё: проверь как ты произносишь знакомые слова

Представь: ты уверенно рассказываешь историю, но вдруг останавливаешься на самом обычном слове. Как правильно — «ква́ртал» или «кварта́л»? А что лежит на столе — «по́ртфель» или «портфе́ль»? Чем дольше повторяешь оба варианта, тем правдоподобнее кажется каждый. В такие моменты возникает вопрос: найдите ошибки, куда ударение ставить в словах?

Ударение в русском языке умеет устраивать такие ловушки. Давай разберёмся, почему это происходит, и проверим себя на десяти словах.

Почему ударение так трудно поймать?

В русском языке ударение не закреплено за определённым слогом. Оно может стоять в начале слова, в середине или в конце: ша́рфы, бума́га, докуме́нт.

А иногда оно перемещается при изменении слова: рука́ — ру́ки. Поэтому правило «всегда выделяй первый слог» здесь не сработает.

Бывает и ещё интереснее: ударение меняет значение слова. Старинный за́мок — совсем не то же самое, что дверной замо́к. Всего один голосовой акцент — и перед нами уже другой предмет!

Задание: выбери правильное ударение

Устрой себе небольшой речевой квест. Прочитай каждую пару вслух и выбери нормативный вариант. За каждый правильный ответ начисляй себе один балл.

Не спеши заглядывать в ответы!

ку́хонный — кухо́нный кварта́л — ква́ртал докуме́нт — доку́мент по́ртфель — портфе́ль сре́дства — средства́ столя́р — сто́ляр поняла́ — по́няла облегчи́ть — обле́гчить ша́рфы — шарфы́ цепо́чка — це́почка

Дополнительный вызов: выбери три слова и придумай короткую историю, в которой встретятся все три. Затем прочитай её вслух с правильными ударениями.

Проверяем ответы

№ Правильный вариант Пример 1 ку́хонный На столе лежал ку́хонный нож. 2 кварта́л Мы обошли весь кварта́л. 3 докуме́нт Подпиши этот докуме́нт. 4 портфе́ль У двери стоял школьный портфе́ль. 5 сре́дства Для поездки понадобятся сре́дства. 6 столя́р Столя́р сделал деревянную полку. 7 поняла́ Она сразу поняла́ условие задачи. 8 облегчи́ть Эта подсказка поможет облегчи́ть задание. 9 ша́рфы Мы достали тёплые ша́рфы. 10 цепо́чка На ладони блестела серебряная цепо́чка.

В слове кварта́л ударение одинаковое и для части города, и для периода из трёх месяцев. А в слове сре́дства оно остаётся на первом слоге независимо от того, говорим ли мы о деньгах или, например, о средствах связи.

Как запомнить трудные слова?

Попробуй не просто повторять слово, а связывать его с короткой ритмичной подсказкой:

Прозвенел звонок в кварта́ле —

Мы такого и не жда́ли.

Или используй знакомое сочетание: ку́хня — ку́хонный. Оно поможет удержать ударение на первом слоге.

Ещё один способ — придумать яркую сцену. Например, столя́р потерял портфе́ль, а внутри оказались ша́рфы и цепо́чка. Чем необычнее история, тем легче вспомнить слова.

Если же возникло сомнение, лучше обратиться к современному орфоэпическому словарю: привычное произношение не всегда совпадает с литературной нормой.

Сколько баллов получилось?

9–10: отлично! Почти все ловушки остались позади.

отлично! Почти все ловушки остались позади. 6–8: хороший результат — осталось закрепить несколько слов.

хороший результат — осталось закрепить несколько слов. 0–5: теперь у тебя есть конкретный список для тренировки.

Ошибиться в ударении — не страшно. Гораздо полезнее заметить ошибку, проверить себя и произнести слово ещё раз. Попробуй завтра повторить задание: какие варианты ты выберешь уже без колебаний?

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