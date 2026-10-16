Найдите ошибки: Куда падает ударение?
Ударение меняет всё: проверь как ты произносишь знакомые слова
Представь: ты уверенно рассказываешь историю, но вдруг останавливаешься на самом обычном слове. Как правильно — «ква́ртал» или «кварта́л»? А что лежит на столе — «по́ртфель» или «портфе́ль»? Чем дольше повторяешь оба варианта, тем правдоподобнее кажется каждый. В такие моменты возникает вопрос: найдите ошибки, куда ударение ставить в словах?
Ударение в русском языке умеет устраивать такие ловушки. Давай разберёмся, почему это происходит, и проверим себя на десяти словах.
Почему ударение так трудно поймать?
В русском языке ударение не закреплено за определённым слогом. Оно может стоять в начале слова, в середине или в конце: ша́рфы, бума́га, докуме́нт.
А иногда оно перемещается при изменении слова: рука́ — ру́ки. Поэтому правило «всегда выделяй первый слог» здесь не сработает.
Бывает и ещё интереснее: ударение меняет значение слова. Старинный за́мок — совсем не то же самое, что дверной замо́к. Всего один голосовой акцент — и перед нами уже другой предмет!
Задание: выбери правильное ударение
Устрой себе небольшой речевой квест. Прочитай каждую пару вслух и выбери нормативный вариант. За каждый правильный ответ начисляй себе один балл.
Не спеши заглядывать в ответы!
- ку́хонный — кухо́нный
- кварта́л — ква́ртал
- докуме́нт — доку́мент
- по́ртфель — портфе́ль
- сре́дства — средства́
- столя́р — сто́ляр
- поняла́ — по́няла
- облегчи́ть — обле́гчить
- ша́рфы — шарфы́
- цепо́чка — це́почка
Дополнительный вызов: выбери три слова и придумай короткую историю, в которой встретятся все три. Затем прочитай её вслух с правильными ударениями.
Проверяем ответы
|№
|Правильный вариант
|Пример
|1
|ку́хонный
|На столе лежал ку́хонный нож.
|2
|кварта́л
|Мы обошли весь кварта́л.
|3
|докуме́нт
|Подпиши этот докуме́нт.
|4
|портфе́ль
|У двери стоял школьный портфе́ль.
|5
|сре́дства
|Для поездки понадобятся сре́дства.
|6
|столя́р
|Столя́р сделал деревянную полку.
|7
|поняла́
|Она сразу поняла́ условие задачи.
|8
|облегчи́ть
|Эта подсказка поможет облегчи́ть задание.
|9
|ша́рфы
|Мы достали тёплые ша́рфы.
|10
|цепо́чка
|На ладони блестела серебряная цепо́чка.
В слове кварта́л ударение одинаковое и для части города, и для периода из трёх месяцев. А в слове сре́дства оно остаётся на первом слоге независимо от того, говорим ли мы о деньгах или, например, о средствах связи.
Как запомнить трудные слова?
Попробуй не просто повторять слово, а связывать его с короткой ритмичной подсказкой:
Прозвенел звонок в кварта́ле —
Мы такого и не жда́ли.
Или используй знакомое сочетание: ку́хня — ку́хонный. Оно поможет удержать ударение на первом слоге.
Ещё один способ — придумать яркую сцену. Например, столя́р потерял портфе́ль, а внутри оказались ша́рфы и цепо́чка. Чем необычнее история, тем легче вспомнить слова.
Если же возникло сомнение, лучше обратиться к современному орфоэпическому словарю: привычное произношение не всегда совпадает с литературной нормой.
Сколько баллов получилось?
- 9–10: отлично! Почти все ловушки остались позади.
- 6–8: хороший результат — осталось закрепить несколько слов.
- 0–5: теперь у тебя есть конкретный список для тренировки.
Ошибиться в ударении — не страшно. Гораздо полезнее заметить ошибку, проверить себя и произнести слово ещё раз. Попробуй завтра повторить задание: какие варианты ты выберешь уже без колебаний?
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