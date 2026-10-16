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17.10.2026 04:04
чтение: 0 мин
Интересное
#тест на грамотность

Найдите ошибки: Куда падает ударение?

Ошибиться в ударении — не страшно
найдите ошибки куда падает ударение
найдите ошибки куда падает ударение

Ударение меняет всё: проверь как ты произносишь знакомые слова

Представь: ты уверенно рассказываешь историю, но вдруг останавливаешься на самом обычном слове. Как правильно — «ква́ртал» или «кварта́л»? А что лежит на столе — «по́ртфель» или «портфе́ль»? Чем дольше повторяешь оба варианта, тем правдоподобнее кажется каждый. В такие моменты возникает вопрос: найдите ошибки, куда ударение ставить в словах?

Ударение в русском языке умеет устраивать такие ловушки. Давай разберёмся, почему это происходит, и проверим себя на десяти словах.

Почему ударение так трудно поймать?

В русском языке ударение не закреплено за определённым слогом. Оно может стоять в начале слова, в середине или в конце: ша́рфы, бума́га, докуме́нт.

А иногда оно перемещается при изменении слова: рука́ — ру́ки. Поэтому правило «всегда выделяй первый слог» здесь не сработает.

Бывает и ещё интереснее: ударение меняет значение слова. Старинный за́мок — совсем не то же самое, что дверной замо́к. Всего один голосовой акцент — и перед нами уже другой предмет!

Задание: выбери правильное ударение

Устрой себе небольшой речевой квест. Прочитай каждую пару вслух и выбери нормативный вариант. За каждый правильный ответ начисляй себе один балл.

Не спеши заглядывать в ответы!

  1. ку́хонный — кухо́нный
  2. кварта́л — ква́ртал
  3. докуме́нт — доку́мент
  4. по́ртфель — портфе́ль
  5. сре́дства — средства́
  6. столя́р — сто́ляр
  7. поняла́ — по́няла
  8. облегчи́ть — обле́гчить
  9. ша́рфы — шарфы́
  10. цепо́чка — це́почка

Дополнительный вызов: выбери три слова и придумай короткую историю, в которой встретятся все три. Затем прочитай её вслух с правильными ударениями.

Проверяем ответы

Правильный вариантПример
1ку́хонныйНа столе лежал ку́хонный нож.
2кварта́лМы обошли весь кварта́л.
3докуме́нтПодпиши этот докуме́нт.
4портфе́льУ двери стоял школьный портфе́ль.
5сре́дстваДля поездки понадобятся сре́дства.
6столя́рСтоля́р сделал деревянную полку.
7поняла́Она сразу поняла́ условие задачи.
8облегчи́тьЭта подсказка поможет облегчи́ть задание.
9ша́рфыМы достали тёплые ша́рфы.
10цепо́чкаНа ладони блестела серебряная цепо́чка.

В слове кварта́л ударение одинаковое и для части города, и для периода из трёх месяцев. А в слове сре́дства оно остаётся на первом слоге независимо от того, говорим ли мы о деньгах или, например, о средствах связи.

Как запомнить трудные слова?

Попробуй не просто повторять слово, а связывать его с короткой ритмичной подсказкой:

Прозвенел звонок в кварта́ле —
Мы такого и не жда́ли.

Или используй знакомое сочетание: ку́хня — ку́хонный. Оно поможет удержать ударение на первом слоге.

Ещё один способ — придумать яркую сцену. Например, столя́р потерял портфе́ль, а внутри оказались ша́рфы и цепо́чка. Чем необычнее история, тем легче вспомнить слова.

Если же возникло сомнение, лучше обратиться к современному орфоэпическому словарю: привычное произношение не всегда совпадает с литературной нормой.

Сколько баллов получилось?

  • 9–10: отлично! Почти все ловушки остались позади.
  • 6–8: хороший результат — осталось закрепить несколько слов.
  • 0–5: теперь у тебя есть конкретный список для тренировки.

Ошибиться в ударении — не страшно. Гораздо полезнее заметить ошибку, проверить себя и произнести слово ещё раз. Попробуй завтра повторить задание: какие варианты ты выберешь уже без колебаний?

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Источник: Галина Смарина
Фото: Magnific

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