Мама ищет сына: во Владивостоке пропал подросток из Якутии

Мама пропавшего 17-летнего Яна Протопопова из Якутии рассказала 14.RU о поисках своего сына.

Октябрина с сестрой приехали во Владивосток, чтобы найти его. Парень ушел из дома 5 сентября, и оказалось, что он решил уехать в Приморье. В сентябре он ушел из дома, 18 сентября нашли его телефон во Владивостоке — он приехал сюда автостопом. Мы шли за ним буквально по пятам, спрашивали у разных шоферов и дальнобойщиков про него. Ян поехал один, без документов, без друзей, на руках было лишь немного налички. Телефон нашли на улице Маковского.

Октябрина планирует искать парня еще хотя бы месяц. С родными плотно работают полиция Якутска и волонтеры «Лиза Алерт». Мы сняли комнату на месяц. Уже неделю полностью обходим все районы, особенно район Маковского. Где есть возможность, расклеиваем ориентировки. Каждый день в 8 утра выезжаем и приезжаем в 8 вечера. Разговариваем с прохожими, пытаемся узнать, где он. Жаль, что камер не было в том районе, где нашли телефон.

Мы сняли обращение к жителям Владивостока, особенно тем, кто живет в частном секторе. Я думаю, что он может работать у кого-нибудь. Родные признаются, что уход Яна был шоком для всех — он просто встал и решил уехать. До своего отъезда пару месяцев работал на фабрике недалеко от родного села. Может быть, сыграло роль, что все его братья в тот день уехали кто на учебу, кто куда, а он остался один в 11-м классе. Может быть, это был протест какой-то? Хотя он до этого не выражал этого никак. Он сам по себе очень спокойный и добрый мальчик.

Ян из многодетной семьи, у его матери шестеро детей. Он очень любит рисовать и выжигать. Во время работы на фабрике он познакомился с парнем, который делал музыкальные флейты, а Ян их расписывал. Сейчас семья Яна хочет выбрать день и организовать общегородскую акцию во Владивостоке по поиску своего сына и племянника, чтобы все разом вышли и помогли его найти. Конечно, с помощью местных властей и представительства Якутии.

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