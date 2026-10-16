Таисию Горохову перевели из реанимации – родители накричали на начальника гороно

Пятница, 16 октября, стала точкой наивысшего кипения в скандале вокруг увольнения директора школы №1 Таисии Гороховой. Этот день показал беспрецедентную сплоченность родительского сообщества, готового отстаивать своего руководителя на всех уровнях.

Накануне Таисия Горохова была экстренно госпитализирована в Кардиоцентр Национального центра медицины с подозрением на инсульт. Тяжелейшее эмоциональное давление, под которым директор находилась в последние дни из-за отказа подписывать акты приемки недостроенного здания, ее скандальное увольнение привело к гипертоническому кризу и реанимации. К счастью, ближе к вечеру 16 октября врачи сообщили позитивную новость: состояние Гороховой стабилизировалось, и её перевели из реанимации в обычную палату. Появилась надежда, что самое страшное для здоровья Таисии Николаевны позади.

Пока врачи боролись за жизнь директора, в мэрии Якутска разворачивались не менее драматичные события. Возмущенные увольнением директора, родители учеников школы №1 устроили стихийный сбор и лично направились в мэрию Якутска. Они попытались встретиться с мэром Якутска Дмитрием Садовниковым, но он к ним не вышел. Тогда родители направились в управление образования, которое возглавляет Андрей Новоприезжий.

Главным требованием инициативной группы стала отмена приказа Управления образования и немедленное возвращение Таисии Гороховой на должность. Родители прямо заявляют, что директора сделали «крайней» за честную позицию: она отказалась брать на себя ответственность за объект стоимостью 1,5 миллиарда рублей, введенный в эксплуатацию с грубейшими нарушениями.

Состоялась крайне острая встреча родителей с начальником управления образования Андреем Новоприезжим. Диалог сразу зашел в тупик. Чиновник дал понять, что мэрия не намерена добровольно отменять свое решение, и фактически перенаправил людей в суд, заявив: «Она, скорее всего, подаст в суд. Как суд определит». Вообще, чиновнику не особо давали возможность выступить, родители натурально кричали на него, выпуская пар. Подробный репортаж с видео вел со встречи Михаил Романов на телеграм-канале Sakhaday.

Особое возмущение родителей вызвали попытки властей оправдать недоделки в новом здании. В ответ на справедливые вопросы о том, как школа на центральном проспекте может функционировать без ограждения территории, чиновники парировали, что забор «изначально не был предусмотрен проектом», ссылаясь на наличие турникетов внутри. Родители назвали эти аргументы абсурдными, напомнив также об отсутствии вытяжек в мастерских и нехватке моек в пищеблоке.

Независимый журналист и автор передачи «Другие новости» Олег Желнин сообщил, что нашел проект школы, в котором забор предусмотрен, но не было на него финансирования. Согласно действующего законодательства, подрядчик, строящий здание, должен за свой счет возвести забор вокруг школы, пояснил журналист.

Выяснилось, что подпись заммэра Ольги Яшиной под Договором временного содержания объекта не имеет юридической силы, так как должен подписать руководитель юрлица – школы. И заммэра Яшина, и тогдашний директор школы Горохова сильно нервничали и кричали, что показано в передаче Желнина.

Не добавило спокойствия и поспешное назначение властями нового исполняющего обязанности директора — им стала бывший замдиректора школы №18. В родительских чатах это кадровое решение встретили волной недоверия. Родители считают, что новый назначенец подпишет что угодно, не проявляя принициальности Гороховой, которое стоило ей поста директора и собственного здоровья.

Поняв, что мэрия Якутска не настроена на конструктивный диалог, инициативная группа перешла к радикальным правовым действиям. Через портал Госуслуг были направлены массовые официальные заявления в адрес Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ. Родители требуют провести масштабную проверку действий городских чиновников, которые торжественно открыли школу к 1 сентября ради красивых отчетов, а теперь пытаются переложить ответственность на принципиального педагога. SakhaLife публикует содержание этих обращений.

Остается констатировать, что увольнение Таисии Гороховой не стало концом истории. Родительское сообщество настроено идти до конца, имеет поддержку якутского ОНФ, и теперь конфликт окончательно выходит на федеральный уровень.

Кто бы мог подумать, что такое скучное мероприятие как открытие соцобъекта скрывает за кулисами подобные драмы? События получат продолжение на следующей неделе. В этой истории очень много криков, напряжения и тотально не хватает главного навыка хороших управленцев — умения договариваться.

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