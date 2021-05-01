Коммунисты Якутии: Это кощунство!

Якутский реском КПРФ и Якутский горком КПРФ 1 Мая организовали торжественное собрание, посвященное 132-й годовщине Международного Дня солидарности трудящихся. Мероприятие провели в актовом зале рескома, а также в режиме он-лайн, поэтому к его работе подключились многие городские и районные партийные организации, сообщает пресс-служба рескома.

— Делегация Якутии сегодня вернулась с XVIII съезда КПРФ, — сказал первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор Губарев. — На съезде было отмечено, что капитал в любой стране, присваивая созданное трудом миллионов, способен лишь ужесточать гнет трудящихся. И это доказало время. Он стремится удержать свою власть любой ценой. Подавляет и предает интересы и государства, и народа

Сегодня, чтобы вернуть наш праздник, мы должны выступить единым Левопатриотическим фронтом против буржуазии. Проявить солидарность с нарастающим протестом населения. Это первая задача, поставленная съездом партии. Вторая задача: возродить СССР — Сильную, Справедливую, Социалистическую Родину.

В день Первомая мы с большим возмущением узнали о новой попытке так называемых демократов, бывших секретарей-идеологов КПСС, общественников республики в лице Екатерины Никитиной, Марии Габышевой, Ульяны Винокуровой, Елены Голомаревой и других переименовать площадь имени Владимира Ильича Ленина в Площадь Республики. Мы, коммунисты, считаем, что кощунственно выступать с таким предложением накануне 100-летия создания государственности якутского народа, у истоков которой стоял Владимир Ильич Ленин.