Когда первый рейс парома Якутск-Нижний Бестях — Минтранс Якутии

Первый рейс паромов на переправе «Якутск-Нижний Бестях» запланирован на 25-26 мая после прохождения ледохода, сообщает тгк Минтранс Якутии.

В настоящее время на р.Лена на участке Покровск – Якутск наблюдается густой ледоход, вскрытие данного участка произошло на 3 дня позже среднемноголетних наблюдений. Сегодня наблюдаются подвижки льда в п.Жатай, п.Кангалассы и п.Графский берег Намского района.

Что касается реки Алдан ледоход находится на территории Томпонского района, р.Вилюй ледоход находится в районе с.Хатырык Хомо Кобяйского района.

В период интенсивного ледохода на р.Лена пассажирские перевозки будут вестись с пересадкой на суда аэроботы. При ухудшении гидрологической ситуации будут привлечены воздушных судов Ми-8 АО АК «Полярные авиалинии» по маршруту: аэропорт «Маган» – Местность «Манньыаттах» Нижний Бестях.

«В период интенсивного ледохода будут ограничения по провозной возможности. Поскольку будут пересадки на суда аэроботами, загрузка на судах на воздушной подушке уменьшится в связи с гидрологической обстановкой. С учетом начала прохождения интенсивного ледохода в районе г.Якутска, Минтранс Якутии настоятельно рекомендует при возможности воздержаться от поездок в период межсезонья», — сообщил руководитель Департамента водного и железнодорожного транспорта Минтранса республики Семён Коркин.

Напомним, для пассажирских и грузовых перевозок на переправах «Нижний Бестях – Якутск», «Кангалассы – Соттинцы» и «Мегино – Алдан – Кэскил» задействовано порядка 50 единиц судов на воздушной подушке.

На сегодня судоходная обстановка на р.Лена действует на участке Усть – Кут – Ленск. Путейские и обстановочные суда проводят работу по восстановлению береговых знаков.

В соответствии с распоряжением Росморречфлота планируется открытие судоходной обстановки на р.Лена на участках Ленск — устье р.Олекма – 22 мая, устье р.Олекма –устье р.Алдан – 25 мая, на р.Алдан – 23 мая и на р.Вилюй – 26 мая.

Сроки открытия навигации могут быть скорректированы исходя от сроков очищения судовых ходов от льда.