Когда будет наведен порядок в делах САТАЛ?

Как известно, в Якутске в микрорайоне частной застройки «Сатал» ночью 1 января ушел свет, в результате чего люди остались без тепла в минус 40 градусов. Электричества не было с 7 утра почти до 17 часов вечера, то есть почти 10 часов.

Жители бьют тревогу и просят навести порядок в делах СОНТ «САТАЛ»: