03.01.2023
12:50
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Общество

Когда будет наведен порядок в делах САТАЛ?

Как известно, в Якутске в микрорайоне частной застройки «Сатал» ночью 1 января ушел свет, в результате чего люди остались без тепла в минус 40 градусов. Электричества не было с 7 утра почти до 17 часов вечера, то есть почти 10 часов.

Жители бьют тревогу и просят навести порядок в делах СОНТ «САТАЛ»:

  1. Электрические сети передать на баланс ЯЭ
  2. Многие не могут получить разрешение на строительство, а также перевести земельные участки в категорию ИЖС, по причине того, что эти земли об’явлены ТОСЭР, а это очень плохо
  3. Много лет обещают построить школу и детский сад
  4. Нет маршрутных автобусов внутри территории Сатал, а посёлок растёт.
  5. Нет водопровода хотя даже летнего
  6. Нет хотя бы нормально отсыпанных дорог, не говоря уже об асфальтировании
  7. Нет досугово-спортивного комплекса, посёлок растёт, людям некуда сходить, негде проводить мероприятия
  8. Надо ставить вопрос о том, чтобы Сатал был признан отдельной административной единицей, как Пригород, Марха и тд, количество населения уже большое.
Фото: соцсети
Источник: соцсети

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