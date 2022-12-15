Какие дела остались у Ирины Высоких в Якутии?

Вновь появился повод вспомнить о бывшем министре предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирине Высоких, которая в свое время прославилась на всю страну «скандалом с декольте». Ирина уже покинула Якутию и перебралась в Москву, но «дела» продолжают напоминать якутянам о ярком министре.

Административное дело Ирины Высоких рассматривается сегодня, 15 декабря, судьей Любовью Николаевой – экс-министр обжаловала решение Якутского горсуда о взыскании с нее административного штрафа за несвоевременный возврат бюджетного кредита по ч.3 ст. 15.15 КоАП РФ. Само решение на сайте суда недоступно, поэтому неизвестно, за что именно наказали Ирину Высоких. Это административное дело рассматривалось без огласки, и факт наложения штрафа на Высоких всплыл только сейчас – при обжаловании.



Куда больше в медиа обсуждалась в феврале этого года (сразу после увольнения министра) информация о том, что «правоохранителями серьезно обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела против Ирины Высоких по факту неэффективного освоения бюджетных средств на 7,6 млн. рублей, как это назвал Минфин РС(Я).»

Тогда выяснился факт, что 5 июня 2020 года бывший министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких заключила без проведения торгов как с единственным поставщиком контракт с Максимом Феоктистовым, возглавляющим ООО «Топ Ритейл», на поставку полумиллиона шариковых ручек и около 4 тысяч пульверизаторов для ухода за комнатными растениями за 8 943 840 рублей. В этот же день аналогичный контракт был заключен с Артуром Аржаковым – директором обанкротившегося ООО «Ягоды Якутии» на поставку почти за 5 млн рублей антибактериальных ковриков и запайщиков ручных пакетов. Министерство финансов Якутии провело внеплановую проверку и выявила, что стоимость поставленных товаров по двум контрактам оказалась незаконно завышена на 1 352 500 рублей, а приобретенный товар на сумму 6 302 300 рублей до места назначения не дошел. В обоих случаях акты приема-передачи товаров по двум госконтрактам подписывала лично министр Ирина Высоких.

Как обычно, в защиту экс-министра выступил журналист Виталий Обедин, да и сама Ирина Высоких сообщила: «Не верьте слухам. Слишком многие расстроились просто, потому что я уехала. А минпред в тысячный раз будет вынужден комментировать эту закупку. Которую проверяли уже вдоль и поперек 100 раз. В том числе на основании «анонимных мнений». Докопаться не до чего. Но усиленно стараются хотя бы испортить настроение. Не получится».

Но, как выяснилось, все-таки докопались…

В должности министра правительства Якутии Ирина Высоких запомнилась тем, что обвинила в попытке дать взятку в 200 тысяч рублей директора АО «Якутская ярмарка» Михаила Федорова. Он был арестован с поличным при участии Высоких, обвинен по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ и осужден к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере четырех миллионов рублей.

Но самую большую, поистине общероссийскую, известность Ирина Высоких получила после скандала из-за высказываний депутата Ил Тумэна Петра Аммосова по поводу ее декольте. Коммунист Аммосов счел его слишком откровенным. С чем не согласились якутянки, и соцсети тогда взорвались парадом декольте якутских дам в поддержку Ирины Высоких.

Зато Петр Аммосов пропиарился по полной и сумел с успехом пройти на выборах в Госдуму и поехал в Москву в должности депутата.

Впрочем Ирина Высоких тоже долго не задержалась в Якутии, уволилась с поста министра РС(Я) по собственному желанию. И тоже переехала в Москву.

Напомним, что глава Якутии Айсен Николаев 3 февраля 2022 г. своим указом освободил Ирину Высоких от должности министра предпринимательства, торговли и туризма региона. Для многих эта новость стала неожиданностью и появилось много вопросов в связи с уходом Высоких из ведомства.

Но как видим, «дела» продолжают связывать Якутию и яркого министра…