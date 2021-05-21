Как остановить отток якутян в более крупные агломерации?

Пандемия изменила наше восприятие городов. С одной стороны, возможности для удалённой работы, которые пришлось экстренно развивать, сделали горожан более мобильными. Если нет потребности ездить в офис ежедневно, можно работать на московскую компанию из Твери, где дешевле недвижимость, или из Сочи, где климат приятнее. С другой стороны в самом начале локдауна в мегаполисах наметилась чёткая тенденция на отток жителей: люди старались уехать на свежий воздух, подальше от городов — рассадников инфекции. Как только страну отправили на удалённую работу и карантин, в Сочи оказалось забронировано 80% гостиниц, а в Подмосковье сняли даже те дачи, которые не сдавались.

Главный вопрос — является ли эта тенденция необратимой? Стоит ли сворачивать программы благоустройства и развития городов, если сами города могут стать не нужны?

Профессор кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ Наталья Зубаревич выделяет два важнейших фактора формирования городов: концентрация и разнообразие. Строго говоря, именно эти явления делают город городом.

Концентрация людей позволяет быстро и эффективно обмениваться знаниями и идеями. Город объединяет самых разных людей, с самыми необычными потребностями — любителей Бродского, астрофизиков, поклонников вымерших языков, велорикш и мастеров сыроварения. Их общение и пересечение интересов создают новые продукты и новые услуги, двигают вперёд прогресс и обеспечивают рост экономики и благосостояния всего человечества. «Люди — вторая нефть», — сказал в 2009 на тот момент вице-премьер Сергей Иванов.

Разнообразие городских функций привлекает всех этих людей в одно место, позволяя создавать не только объединения по интересам, но и встречаться случайно. Так и появляются прорывные идеи: на салфетке в баре, в разговоре в электричке, при знакомстве в парке.

Отток жителей связан отнюдь не с паникой и не разочарованием в городах, а скорее наоборот. Карантин фактически выключил то, что делало город городом: разнообразие функций и социальных взаимодействий. Когда не работает кафе, университет, фестиваль варенья и парк, жизнь в мегаполисе действительно утрачивает ценность.

Разворот в регионы

В то же время региональные центры, в том числе дальневосточные, получили неожиданное окно возможностей: сама по себе жизнь в городе 100-500 тысяч человек намного комфортнее, чем в городах крупнее миллиона. Меньше времени в пути, свободнее дороги и общественный транспорт. При этом экономически активные россияне могут жить в этих городах, получая «московскую» зарплату. И даже учитывая то, что НДФЛ по-прежнему будет уплачиваться по месту работы, тратить свои доходы такие работники смогут там, где живут. В среднесрочной перспективе это создаст платёжеспособный спрос на товары услуги малого бизнеса, и целый куст доходов для муниципалитетов: аренда земли и недвижимости, НДФЛ с созданных рабочих мест, а также налог на прибыль для региона.

«Успешный город — это плотно застроенный город с большим количеством людей, с интенсивно используемыми общественными пространствами», — считает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Разумеется, чтобы привлечь в город людей, сделать его комфортным для жизни, требуется последовательная градостроительная и социально-экономическая политика. Однако есть базовая потребность, которая в большинстве российских городов практически не решена: качественные общественные пространства. Их отсутствие — закономерный результат упадка городской среды, борьба с которым интенсивно началась буквально 3-5 лет назад.

Формирование среды

Общественными пространствами принято называть парки, скверы и площади. То есть, места больших скоплений людей. Но, строго говоря, общественное пространство — это вся территория, куда не ограничен доступ, вне зависимости от собственности. То есть, всё, что есть в городе, что не заперто на замок и не обнесено забором. По этой причине сама формулировка «на такой-то территории появится общественное пространство» неточна. Пространство уже есть, вопрос в том, что город с ним делает.

На уровне мэров понимания, как работать с общественными пространствами, практически нет. Для «перезагрузки» городов потребовался федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Заинтересованным администрациям населённых пунктов осталось только в этот поезд сесть.

Среди российских регионов эффективнее всего используют эту возможность Московская, Калужская и Тульская области, которые претендуют на привлечение жителей столичной агломерации. На Дальнем Востоке уверенно лидирует Якутия, которая стала самостоятельным центром привлечения человеческого капитала.

В частности, республика вошла в первую десятку рейтинга регионов страны по реализации федерального проекта с 74 баллами из 132 возможных по версии Минстроя. Для сравнения, у лидера рейтинга — Московской области — 87 баллов.

По словам руководителя Управления архитектуры и градостроительства при Главе РС(Я) Ирины Алексеевой, одним из ключевых преимуществ региона стало создание в республике регионального Центра компетенций по развитию городской среды и количество реализуемых им направлений, среди которых подготовка дизайн-проектов, содействие при разработке проектно-сметной документации, проведение архитектурных конкурсов, вовлечение граждан и работа со студентами и молодыми специалистами.

Планы Якутии

В 2021 году в республике планируют благоустроить 40 объектов в рамках проекта. Основную часть суммы предоставляет федеральный бюджет — более 317 млн рублей, тогда как республика вложит 2,7 млн, а местные бюджеты — 53,5 млн.

По итогам 2020 года, в Якутии благоустроено 56 объектов, в том числе набережная в Покровске и парк в Нюрбе. По двум работы будут завершены в 2021 году.

В Якутии понимают, что общественное пространство начинается не в красивом парке, а сразу же за дверью подъезда. Локомотивом работы в этом направлении выступает сам Глава Республики Айсен Николаев.

«Я, как человек, который управлял Якутском семь лет, знаю эту тему. К сожалению, многие дворовые территории, в особенности старых домов, не обустроены. Когда человек выходит из своего дома и попадает сразу в лужу, потом садится в машину и попадает в яму, дети выходят на детские площадки, от которых остались „рожки да ножки“, это бьёт по самоощущению горожанина. Бьет в негативную сторону», — отметил Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Именно по его инициативе начались активные инвестиции в реконструкцию дворовых территорий и благоустройство их по современным стандартам. К концу 2023 года преобразиться должно не менее ста дворов. При этом речь идёт не о закатывании их в асфальт, а о качественной реконструкции с привлечением архитекторов.

А зачем это всё?

Большинство развитых экономик являются полицентрическими. Например, столица США — Вашингтон, округ Колумбия — далеко не самый крупный город в стране и уж точно не центр национальной экономики. Аналогично устроена Австралия, столица которой находится не в Мельбурне или Сиднее, а в сравнительно небольшом городке Канберра. Экономика Германии основана на десятке промышленных и финансовых центров, а не на одном Берлине.

Конечно, есть и развитые экономики с высокой централизацией, как Великобритания или Франция. Но тенденция прослеживается без труда: для крупных стран полицентрическая модель показывает себя как более эффективная.

Поэтому ситуацию с аккумулированием всех ресурсов страны в нескольких крупных агломерациях большинство экспертов считает неправильной. А значит, нестоличные города нужно сделать более привлекательными для жизни, что подтолкнёт и экономическое развитие.

Формирование комфортной городской среды поможет решить две задачи: остановить отъезд самой образованной части горожан в более крупные агломерации, а также привлечь новый человеческий капитал. Вместе эти явления дадут кумулятивный эффект, который выразится в развитии экономики и снижению чрезмерной централизации людей и ресурсов в масштабах всей страны.