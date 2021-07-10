Известный политик участвует в Играх Манчаары!

Известный политик, экс-руководитель Администрации главы и правительства Якутии, 50-летний Федор БОРИСОВ участвует в Играх Манчаары.

Фото из ватсапа

Как стало известно SakhaLife, Федор Михайлович участвует в Играх Манчаары в Горном улусе в составе команды Хангаласского улуса. Выступает за свою команду в дисциплинах «Пулевая стрельба» и «Национальные настольные игры». Причем, основной упор спортсмен делает на пулевую стрельбу, а в соревнованиях по настольным играм принял участие, чтоб представить свою команду в этом виде.

Фото Спорт Якутии.

Фото Спорт Якутии.

Федор Борисов – многократный чемпион республики по пулевой стрельбе, рекордсмен республики, мастер спорта, постоянный участник Игр Манчаары. В составе команды Хангаласского улуса победитель Игр Манчаары в Вилюйске, где в личном зачете занял второе место.

Фото из ватсапа

9 июля были подведены итоги по настольным играм хабылык и хаамыска среди ветеранов — мужчин, в которых Федор Борисов занял 6 место. Первое место в этой категории занял Михаил ПЕТРОВ, город Якутск, второе место у Николая ИВАНОВА из Сунтарского улуса, на третьем месте оказался Гаврил СЛЕПЦОВ из Верхоянского улуса.