Ирина Алексеева помещена в изолятор временного содержания

Главный архитектор Якутии Ирина Алексеева, которая подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, находится в данное время в изоляторе временного содержания МВД России «Якутское» по г. Якутску. Об этом сообщает источник сетевого издания arcticpost.ru.

На руководителя Управления архитектуры и градостроительства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту злоупотребления должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность.

В субботу, 17 декабря, пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия) выпустило пресс-релиз, в котором говорится о том, что продолжается расследование уголовного дела и было установлено, что подозреваемая в декабре 2019 года в рамках заключенного с подрядчиком госконтракта подписала акты о приемке выполненных работ по благоустройству парка в города Покровск, достоверно зная, что фактически объём работы, указанный в них, не был выполнен. В результате незаконных действий общая сумма ущерба составила 1,7 млн.рублей.

Место, где расположен парк, является самым большим лесным массивом на территории Покровска с площадью 1,3 гектара. Ранее в своем интервью Ирина Алексеева говорила: «Городской парк начал реализовываться в 2018 году. Когда ввели 1 этап, покровчане вновь начали ходить в парк. В этом году завершили работы по 2 этапу: осветили всю трассу тропы здоровья, построили круглогодичный павильон, установили детское оборудование из массива дерева и навигационные элементы. Администрация города запустит скоро предпринимателей в павильон, и парк, наконец, оживится».

Как следует из открытых источников, в 2017-м году в рамках федерального партийного проекта партии «Единая Россия» в Покровске сдали парк культуры и отдыха с большим количеством недоделок. Позднее на их устранение был объявлен аукцион на более, чем 23,9 млн.рублей. Организатором закупки стало Управление архитектуры и градостроительства при главе РС(Я). В прошлом году прошел обыск в помещениях ведомства. Тогда управление архитектуры республики было признано потерпевшей стороной, а подрядчик обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.

Руководителем управления архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) – главным архитектором Якутии Ирина Алексеева назначена указом главы Якутии в 2018 году. Она почетный архитектор РС (Я), кандидат архитектуры. С 2015 по 2018 года являлась главным архитектором Якутска. В медиапространстве Алексееву часто критиковали за ненадлежащее качество введенных объектов, в том числе нарекания были по скверу «Бульвар учителя» и набережной озера Талое в городе Якутске. Последний объект стал в этом году победителем первой республиканской архитектурной премии Якутии «ЭЙГЭ-2022».

Источник: arcticpost.ru