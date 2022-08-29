Евгений Григорьев сообщил, когда начнется отопительный сезон

Глава города Якутска Евгений Григорьев в эфире программы «Прямой разговор с городом» на телеканале «Россия 24» сообщил, что подготовка к отопительному сезону в городе завершается, и в социальные учреждения тепло начнут подавать с 1 сентября.

Евгений Григорьев напомнил, что по закону отопление зданий должны включать, когда средняя температура наружного воздуха будет ниже 8 градусов Цельсия на протяжении пяти суток.

«Но мы этого дожидаться не будем. С 1 сентября готовимся подавать тепло в социальные учреждения. Запуская котельные, будем готовы подать тепло и в жилой фонд, в первую очередь, в деревянные многоквартирные дома. В таких домах на первых этажах особенно холодно», — подчеркнул глава города.

Как сообщил Евгений Григорьев, на территории города Якутска имеется 2943 многоквартирных дома. На текущий момент в 95% МКД завершены работы по промывке систем отопления, на более 70 % домов выданы паспорта готовности к ОЗП.

«Работники котельных, ресурсоснабжающих организаций отработали должным образом. Поэтому можно сказать, что к отопительному сезону в городе мы хорошо подготовились», — резюмировал Евгений Григорьев.