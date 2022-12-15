15.12.2022
15:59
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Якутия

Энергетики подключили к электросетям жилые дома в Нюрбе

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) обеспечили электроснабжение двух многоквартирных жилых домов в городе Нюрбе по адресу: ул. Кузакова № 40 и 42, построенных в рамках программы переселения из аварийного и ветхого жилья.

Для этого была построена линия электропередачи напряжением 6 кВ с самонесущим изолированным проводом (СИП) протяженностью 255 метров, установлены 7 новых деревянных опор с железобетонными приставками. Смонтирована новая трансформаторная подстанция мощностью 400 кВА на металлическом фундаменте. Для непосредственного подключения жилых домов построена линия 0,4 кВ общей протяженностью 71 метр с применением провода СИП.

 «Подключение новых потребителей – важное направление работы Якутскэнерго. Ежегодно мы обеспечиваем технологическое присоединение порядка 6000 объектов предпринимательства, социальной сферы, производства, жилого фонда. Такая работа энергетиков обеспечивает возможности для развития всех отраслей экономики, поэтому мероприятия по технологическому присоединению наш персонал выполняет при любой погоде независимо от времени года», — отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков. 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

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