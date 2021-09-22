Эксперт: слабая кампания СР принесла победу КПРФ в Якутии

Михаил КАРЯГИН, политолог, ведущий эксперт «Центра политической конъюнктуры» прокомментировал итоги выборов в Государственную Думу в Якутии.

«Важно отметить, что в Якутии в этом году сложилась неординарная ситуация из-за лесных пожаров. В течение всего лета в Якутии, в отличии от других регионов, у единороссов было гораздо меньше времени на предвыборную кампанию: региональная повестка была «забита» сюжетами о природных катаклизмах, обрушившихся на регион, что не позволило в полной мере довести сигнал о результатах работы партии до электората и снизило результат».

«Внутри «оппозиционного поля» важным фактором, оказавшим влияние на распределение голосов в Якутии, стало ослабление «Справедливой России». Если посмотреть на предыдущие выборы, то СР и КПРФ показывали примерно одинаковые цифры по Дальнему Востоку, дробя «левый» электорат пополам (так, в 2016 году в Якутии СР получило по списку 15 % голосов, КПРФ – 14 %). В этот раз СР провела кампанию слабее, чем в предыдущие годы, что повлияло на переток голосов к коммунистам», — считает политолог.

Но при этом, стоит отметить неплохой результат кандидата от ЕР — Петра ЧЕРКАШИНА, который ранее не участвовал в выборах такого уровня. «Он показал хороший результат, соперничая с более опытными якутскими политиками – Федотом ТУМУСОВЫМ (СР) и Петром АММОСОВЫМ (КПРФ), и пришел вторым, обойдя действующего инкумбента Тумусова. Кроме того, «Единая Россия» показала убедительные результаты на региональных выборах: выиграли 2 мандата их 2 на дополнительных выборах депутатов Ил Тумэна, победили на выборах двух глав районного уровня, а также в общей массе показали более 75% на всех муниципальных выборах глав поселений и депутатов различного уровня. Их было достаточно много», — отметил Карягин.