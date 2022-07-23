Экс-главу Мирнинского района взяли под стражу после оглашения приговора

Сегодня, 23 июля, в субботу, в Мирнинском районном суде объявили приговор бывшему главе Мирнинского района Ришату Юзмухаметову, который обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Органами следствия было установлено, что Юзмухаметов незаконно распорядился муниципальной недвижимостью на сумму около 12 млн рублей.

Напомним, что по версии следствия, Ришат Юзмухаметов совершил незаконные действия, в результате которых его дочери 1998 г.р. и 2010 г.р. в 2016 году стали собственницами квартиры в городе Мирном, общей площадью более 100 кв. метров и стоимостью более 7,5 миллионов рублей. При этом, сам Ришат Нургалиевич и его дочери уже имели в собственности другую квартиру в Мирном. Но в соответствии с распоряжением заместителя Юхмухаметова они стали обладателями еще одной квартиры.

Следствие выявило существенные нарушения в процедуре приватизации квартиры лицами, которые не имели никаких законных оснований для этого. Когда это стало достоянием общественности, а правоохранительные органы занялись этим вплотную, Ришат Юзмухаметов «добровольно» ушел в отставку, случилось это в сентябре 2021 года.

Отметим, что квартира для дочерей экс-главы Мирнинского района – только верхушка айсберга. Юзмухаметов подписал ряд распоряжений, в результате которых незаконно получили квадратные метры чиновники из районной администрации.

Прокуратура, обычно принципиальная, в Мирнинском районе в этот период оказалась на редкость лояльной к местным властям. К слову сказать, одна из квартир от администрации Мирнинского района досталась прокурору Мирнинского района ГАБЫШЕВУ В.С., имевшему другую квартиру в Якутске. По данным SakhaLife, на финишной прямой следователи столкнулись с парадоксальной ситуацией, когда потерпевшая сторона, а именно администрация МО «Мирнинский район» не признавала, что от действий экс-главы Юзмухаметова муниципальному образованию причинен имущественный ущерб.

10 июня судья Мирнинского районного суда Алексей Петров начал судебный процесс по этому громкому делу и сегодня, 23 июля, завершил его, зачитав приговор Ришату Юзмухаметову — лишение свободы на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Экс-глава Мирнинского района был заключен под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу, защита будет его обжаловать в суде высшей инстанции.