«ЭЙГЭ-2022»: определены 100 лучших объектов Якутии к 100-летию ЯАССР

Сформирован шорт-лист первой республиканской Премии в сфере архитектуры и дизайна «Эйгэ». По итогам голосования Экспертного совета, из порядка 200 поданных на премию заявок были отобраны 100 лучших объектов.

Номинант премии в номинации «Лучшее общественное пространство» — набережная с пешеходным мостом через р. Матта в селе Бердигестях Горного улуса

«Отобранные 100 объектов уже являются победителями и лучшими в своем направлении, — подчеркнула главный архитектор Якутии Ирина Алексеева. – Количество победителей в каждой номинации отобрано в зависимости от количества и качества поданных заявок. Например, в номинации «Лучшее общественное пространство» из поступивших 30 заявок выбрано 11 лучших, в номинации «Объекты промышленности и инфраструктуры» из 12 заявок — 3 объекта, а в «Лучший интерьер коммерческих объектов», куда поступило наибольшее количество заявок — 37, экспертный совет отобрал 18 финалистов. Высокий уровень конкуренции наблюдался во всех номинациях. Активность участников показатель того, что в республике не прекращается планомерная комплексная работа, строятся качественные объекты и создается комфорт для жизни якутян».

Номинант премии в номинации «Лучший интерьер коммерческих объектов» — гостиница «Алаас» в городе Якутск

Отметим, из 100 лучших объектов, экспертное жюри также отобрало победителей по 10 номинациям. Их имена будут объявлены на церемонии награждения, которая пройдет 3 декабря в Центре современной культуры им Ю.А. Гагарина.

Архитектура не зависит от бюджета. Номинант премии в номинации «Лучший жилой дом по программе РАП» — многоквартирный жилой дом в с. Чурапча, ул. Алаас Дружбы д.29

Победителям вручат статуэтки, как знак признания профессионального сообщества.

Всего в этом году свои заявки подали 42 населенных пункта, в том числе два городских округа. Наибольшее количество заявок поступило от сел Бердигестях, Намцы, Сунтар, городов Якутск, Ленск, Вилюйск и другие. Особого внимания заслуживает Оленекский район — несмотря на то, что это самый отдаленный арктический район с наименьшим количеством населения, он подал в общей сложности девять заявок по 6 номинациям. Это результат качественной командной работы, считают организаторы премии.

Номинант премии в номинации «Лучший социальный объект» — этнокультурный центр «Илкит» в селе Оленек

Главным итогом конкурса станет ГРАН-ПРИ Премии. Высшую награду присудят муниципальному образованию за комплексный подход в преобразовании города или села. Обладатель ГРАН-ПРИ получит субсидию в размере 10 000 000 рублей на реализацию проекта благоустройства общественного пространства в 2023 году.

А какой населенный пункт станет обладателем ГРАН-ПРИ, станет известно на церемонии.

Узнать подробнее о премии и проектах номинантов можно на ее официальном сайте, кликнув по иконке номинации. (https://eyge.letoyakutia.ru/)