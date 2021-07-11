Драматизм в беге национального многоборья на Играх Манчаары

Решающее соревнование национального многоборья на Играх Манчаары — забег на 400 м подарило зрелищные моменты для всех любителей спорта. Были и падения, и взлеты, передаёт ЯСИА.

Так, чемпионом в категории до 70 кг стал победитель Игр Дыгына – 2020, один из лидеров Игр Манчаары Леонид Филиппов с результатом 53.51. Вторым финишную линию преодолел многоборец из Сунтарского улуса Тимофей Большаков. Третье место у спортсмена из Нюрбинского улуса Николая Обоева. Стоит отметить, что по результатам четырёх дней соревнований Обоев — на третьей строчке общего зачета. В этой категории не обошлось без падений. Прямо на финишной прямой, на доли секунды отстав от бронзового чемпиона, оступился Эрэл Сивцев из Усть-Алданского улуса.

Забег мужчин в категории свыше 70 кг принес неожиданные результаты. В самом начале с дистанции из-за травмы сошел атлет из Чурапчинского улуса Петр Старостин. Исход забега решило падение пятикратного чемпиона Игр Дыгына Егора Филиппова. Таким образом, с результатом 54.33 первым финишировал Иннокентий Колесов из Кобяйского улуса, в общем зачете занимавший пятое место. Серебро у спортсмена из Верхоянского района Петра Прудецкого. Бронзу завоевал Никита Новгородов из Усть-Алданского улуса.

По итогам четырех видов соревнований национального многоборья лидирует Николай Матаннанов из Таттинского улуса.