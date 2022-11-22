Путин дал старт спуску на воду атомного ледокола «Якутия»



Президент РФ Владимир Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола «Якутия, сообщает РИА Новости. Президент РФ сказал:

— Сегодня на новом атомном ледоколе «Урал» будет поднят государственный флаг России. Еще один мощный современный ледокол «Якутия» готов к спуску со стапелей Балтийского завода в Санкт-Петербурге. От души вас всех поздравляю с этим событием. Искренне благодарю наших корабелов, атомщиков, конструкторов, рабочих, инженеров за огромный труд, за профессионализм, за готовность к развитию, к достижению самых амбициозных целей. Оба ледокола были заложены в рамках большого серийного проекта и являются частью нашей масштабной, системной работы по переоснащению и пополнению отечественного ледокольного флота, по укреплению статуса России как великой арктической державы. Суда такого высокого ледового класса имеют для нас стратегическое значение. Они нужны для изучения и освоения Арктики, для обеспечения безопасного, устойчивого судоходства в данном регионе, для увеличения перевозок по Северному морскому пути.

Только что в Санкт-Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Якутия». Он стал четвертым судном в программе по обновлению гражданского ледокольного флота России. Вскоре «Якутия» отправится на освоение арктических широт.

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

— Атомный ледокол «Якутия» спущен на воду! Команду на спуск дал Президент нашей страны Владимир Владимирович Пути.

Мощным атомным ледокольным флотом сегодня в мире обладает только Россия. Его обновление началось по решению президента страны о строительстве новейшей серии самых мощных универсальных атомных ледоколов. Мы гордимся тем, что одному из них присвоено имя нашей Якутии.

Это лучший подарок к 100-летию нашей республики! После спуска его отбуксируют к причальной стенке завода. Достраивать атомоход уже будут на воде. Ледокол «Якутия» — символ новой России, которая идет вперед, ломая лед угроз и санкций!

Это третий серийный ледокол, создаваемый в рамках строительства серии универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220. До спуска на «Якутию» были установлены два ядерных реактора, главные электродвигатели и носовой главный распределительный щит. Достраивать атомоход будут уже на воде. К моменту окончания работ высота от ватерлинии до грот-мачты составит 57 метров.

Атомные ледоколы проекта 22220 на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Новейшая группировка ледоколов создается совместными усилиями госкорпорации «Росатом» и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Строительство ведется в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе, сообщает РИА Новости

Примечательно, что «Якутия» также стала первым ледоколом линейки, получившим название от российского субъекта. Остальные три судна называются «Арктика», «Сибирь», «Урал».