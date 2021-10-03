Анапа: Фильм Лэгэнтэя взял главный приз кинофестиваля «Золотая лоза»

Фото с сайта Полит.ру

Завершился юбилейный 30-й фестиваль «Киношок», который проходил в Анапе с 25 сентября по 2 октября. На торжественной церемонии закрытия фестиваля названы все победители, сообщает Полит.ру.

На конкурсе полнометражных фильмов главный приз фестиваля «Золотая лоза» за лучший полнометражный фильм получил якутский проект — фильм «Вертолёт».

Продюсеры: Иннокентий ВАСИЛЬЕВ, Михаил ЛУКАЧЕВСКИЙ, Семён АМАНАТОВ, Любовь БОРИСОВА.

Режиссер: Михаил Лукачевский. Россия (Якутия)

Кроме этого, фильм удостоен и других номинаций.

Приз за лучшую режиссуру в полнометражном кино — Михаил Лукачевский. Фильм: «Вертолёт». Россия (Якутия).

Приз имени А. Княжинского – за лучшую операторскую работу в полнометражном кино — Семён Аманатов. Фильм: «Вертолёт». Россия (Якутия).

Диплом прессы получил фильм «Вертолёт», Россия (Якутия). режиссер Михаил Лукачевский. «За кинематографическое преодоление времени и пространства».

Фото с сайта «Анапское черноморье»

Гран-при из рук председателя жюри получил автор сценария и продюсер картины Иннокентий Васильев. Этот фильм собрал целый букет других наград — кинопрессы, приз за лучшую режиссуру (режиссер Михаил Лукачевский) и за лучшую операторскую работу (Семён Аметов), сообщает «Анапское черноморье».

«Вертолёт» рассказывает о семье с младенцем, которая навещает пожилых родителей, живущих в труднодоступном северном посёлке. Внезапно их ребёнок заболевает дизентерией. В посёлке нет необходимых лекарств, телефонную линию оборвало, а дороги размыло весенним половодьем. Молодой отец Ваня решает самостоятельно добраться до райцентра, чтобы вызвать санрейс. Но путь предстоит долгий и опасный.

Сценарий был написан в 2015 году, тогда же запущен первый этап съёмок. Историю написал известный в Якутии эстрадный артист Иннокентий ВАСИЛЬЕВ (сценический псевдоним ЛЭГЭНТЭЙ). Он решил попробовать себя в стезе сценариста в драматический период своей жизни, задумав фильм-посвящение родине, родителям и детям.

Съёмки проходили на территории Оймяконского и Верхоянского улусов Республики Саха. Главные роли в картине исполнили артисты Театра Олонхо Гаврил МЕНКЯРОВ и Инга ЛЕОНОВА, а также Роман АТЛАСОВ, ранее уже снимавшийся в фильмах Михаила Лукачевского.