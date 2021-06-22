Алгоритм для поступающих на целевые места в АГАТУ

Прием документов в АГАТУ продолжается. Сегодня информируем вас об основных преимуществах по программе целевого обучения.

Что такое целевое обучение?

• это бесплатное обучение;

• гарантированное трудоустройство после окончания университета;

• отдельный конкурс «для целевиков»;

• зачисление происходит на этапе приоритетного зачисления, если вы не прошли, сможете участвовать на основном этапе;

• некоторые предприятия предоставляют возможность работать во время учебы по гибкому графику;

• социальная поддержка от будущего работодателя: стипендия, общежитие, оплата проезда и т. д. (оговаривается в договоре);

• помощь работодателя в учебном процессе (например, сбор нужной информации для курсовых, рефератов, научных статей и дипломной работы).

Абитуриенты, поступающие на целевые места, как и обычные абитуриенты, могут подать нескольких заявлений о приеме в университет. Всего до 10 заявлений.

Далее алгоритм действий:

1. Определитесь с направлением по установленной квоте приема http://www.agatu.ru/lk/spk/dlya%20saita/1osoboe%20pravo%20i%20sel.pdf, на которое хотите поступить.

2. Соберите необходимые документы.

3. Заключите целевой договор о целевом обучении с заказчиком (работодателем или государственным органом) в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», в количестве экземпляров по числу сторон договора о целевом обучении.

4. Подайте документы в http://www.agatu.ru/postupi/, вместе с договором о целевом обучении.

Прием документов по ссылке: http://www.agatu.ru/lk/spk/dlya%20saita/sroki21.pdf.

Зачисление — 6 августа 2021 г.

Какие документы нужны для получения целевого направления?

Вам понадобится:

• аттестат об образовании или диплом о среднем профессиональном образовании;

• копия паспорта;

если имеется:

• документы, подтверждающие индивидуальные достижения (грамоты, медали и т. д.), перечень, начисляемые дополнительные баллы: http://www.agatu.ru/lk/spk/dlya%20saita/ind_dost21.pdf

• СНИЛС;

• Фотографии 4 шт. 3*4;

• Медицинская справка Ф086-у (только на очную форму обучения по направлениям: Ветеринария; Агроинженерия; Технология продукции и организация общественного питания; Электроэнергетика и электротехника, Теплоэнергетика и теплотехника и Продукты питания животного происхождения).

*представление оригиналов документов, а также прохождение медицинского осмотра возможно в течение первого года обучения.

Способы подачи документов:

• Лично;

• E-mail: abiturient@agatu.ru;

• Сайт www.agatu.ru раздел «Поступить»;

• Гос.услуги с использованием суперсервиса «Онлайн поступление»;

• Почта России.

Контакты:

Адрес: 677007, г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км., д.3, ГУЛК, каб. 2.123, 2.124

Телефон: +7(968)154-49-82, +7(4112)507-976

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