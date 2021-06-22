Алгоритм для поступающих на целевые места в АГАТУ
Прием документов в АГАТУ продолжается. Сегодня информируем вас об основных преимуществах по программе целевого обучения.
Что такое целевое обучение?
• это бесплатное обучение;
• гарантированное трудоустройство после окончания университета;
• отдельный конкурс «для целевиков»;
• зачисление происходит на этапе приоритетного зачисления, если вы не прошли, сможете участвовать на основном этапе;
• некоторые предприятия предоставляют возможность работать во время учебы по гибкому графику;
• социальная поддержка от будущего работодателя: стипендия, общежитие, оплата проезда и т. д. (оговаривается в договоре);
• помощь работодателя в учебном процессе (например, сбор нужной информации для курсовых, рефератов, научных статей и дипломной работы).
Абитуриенты, поступающие на целевые места, как и обычные абитуриенты, могут подать нескольких заявлений о приеме в университет. Всего до 10 заявлений.
Далее алгоритм действий:
1. Определитесь с направлением по установленной квоте приема http://www.agatu.ru/lk/spk/dlya%20saita/1osoboe%20pravo%20i%20sel.pdf, на которое хотите поступить.
2. Соберите необходимые документы.
3. Заключите целевой договор о целевом обучении с заказчиком (работодателем или государственным органом) в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», в количестве экземпляров по числу сторон договора о целевом обучении.
4. Подайте документы в http://www.agatu.ru/postupi/, вместе с договором о целевом обучении.
Прием документов по ссылке: http://www.agatu.ru/lk/spk/dlya%20saita/sroki21.pdf.
Зачисление — 6 августа 2021 г.
Какие документы нужны для получения целевого направления?
Вам понадобится:
• аттестат об образовании или диплом о среднем профессиональном образовании;
• копия паспорта;
если имеется:
• документы, подтверждающие индивидуальные достижения (грамоты, медали и т. д.), перечень, начисляемые дополнительные баллы: http://www.agatu.ru/lk/spk/dlya%20saita/ind_dost21.pdf
• СНИЛС;
• Фотографии 4 шт. 3*4;
• Медицинская справка Ф086-у (только на очную форму обучения по направлениям: Ветеринария; Агроинженерия; Технология продукции и организация общественного питания; Электроэнергетика и электротехника, Теплоэнергетика и теплотехника и Продукты питания животного происхождения).
*представление оригиналов документов, а также прохождение медицинского осмотра возможно в течение первого года обучения.
Способы подачи документов:
• Лично;
• E-mail: abiturient@agatu.ru;
• Сайт www.agatu.ru раздел «Поступить»;
• Гос.услуги с использованием суперсервиса «Онлайн поступление»;
• Почта России.
Контакты:
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