Александр Авдонин: «Никакого увеличения объёмов призыва не произошло»

Большая часть повесток вручена гражданам, подлежащим частичной мобилизации.

Об этом рассказал 3 октября в ходе брифинга военком республики Александр Авдонин.

«Сложная транспортная схема не позволяет вовремя и одновременно привезти всех мобилизованных в город Якутск и отправить их в воинские части Восточного военного округа. Поэтому военкоматы продолжают плановую работу по призыву частично мобилизованных», — пояснил Александр Авдонин.

«Никого увеличения объемов призыва не произошло. Как было определенное задание в начале частичной мобилизации, так оно и установлено в республике», – обратил внимание военком республики.

Военный комиссариат республики ведет работу по вопросам возвращения ошибочно мобилизованных в республику, предоставления по решению Президента России отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения.

Как информировал Александр Авдонин, военкоматы призывают граждан взамен тех, кто был ошибочно мобилизован. Для этого в регионе продолжается вручение гражданам повесток.