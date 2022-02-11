Акция МВД: Осторожно! IT-мошенники

В Якутске полицейские провели очередную акцию «Осторожно, мошенники!» по предупреждению IT-преступлений

Полицейские МУ МВД России «Якутское» совместно с участниками добровольной народной дружины «Университет» продолжают проводить профилактические рейды, направленные на снижение количества хищений, совершаемых дистанционным путем с помощью телефонных звонков и интернета. Очередную акцию «Осторожно, мошенники!» сотрудники полиции при поддержке члена Общественного совета при МУ МВД России «Якутское» Александра Данилова провели в кинотеатре «Центральный» и в торговых центрах г. Якутска. Они подробно рассказали и вручили горожанам флаеры о способах мошенничества, предупредили о том, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать реквизиты, пин-коды и CVV-коды банковских карт неизвестным лицам. На маршрутах патрулирования полицейские через громкоговорители напомнили горожанам о том, как не стать жертвой аферистов.

Также в рамках акции была проведена онлайн-встреча сотрудников МУ МВД России «Якутское» с первым заместителем министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Владиславом Левочкиным и коллективом министерства. В онлайн-формате полицейские рассказали им о наиболее распространённых схемах дистанционных мошенничеств и о том, как обезопасить себя и своих близких. Напомнили, о том, что нужно быть предельно бдительными при общении с незнакомцами по телефону и в сети Интернет. В рамках встречи участники пришли к соглашению о сотрудничестве.

Уважаемые якутяне! Сотрудники полиции еще раз призывают проявлять сознательность и не забывать о простых мерах безопасности. Не нужно доверять сомнительным звонкам и вступать в диалоги с незнакомцами. Будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации мошенников, берегите свои финансы! Все вместе против мошенников!