26.07.2022
19:47
176

Политика

Айсен Николаев попал под британские санкции

Британия расширила список антироссийских санкций, среди прочих в него включены министр юстиции, несколько десятков губернаторов и британский журналист, сообщает тгк РИА Новости, публикуя список попавших под британские санкции. Как можно увидеть, среди них глава Якутии Айсен Николаев под №22.

Теперь Айсену Николаеву запрещен въезд в Англию, и замораживаются активы на его имя, если они были, конечно. До этого под антироссийские санкции попали якутские сенаторы и депутаты Госдумы — Егор Борисов, Александр Акимов, Федот Тумусов, Петр Аммосов, Сардана Авксентьева, Галина Данчикова.

Егор Борисов и Александр Акимов попали под персональные санкции Англии
Сардана Авксентьева все же попала под санкции…
Фото: тгк РИА Новости
Источник: тгк РИА Новости

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх