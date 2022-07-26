Айсен Николаев попал под британские санкции

Британия расширила список антироссийских санкций, среди прочих в него включены министр юстиции, несколько десятков губернаторов и британский журналист, сообщает тгк РИА Новости, публикуя список попавших под британские санкции. Как можно увидеть, среди них глава Якутии Айсен Николаев под №22.

Теперь Айсену Николаеву запрещен въезд в Англию, и замораживаются активы на его имя, если они были, конечно. До этого под антироссийские санкции попали якутские сенаторы и депутаты Госдумы — Егор Борисов, Александр Акимов, Федот Тумусов, Петр Аммосов, Сардана Авксентьева, Галина Данчикова.