Айаал Лазарев: Сейчас в спортивной жизни Якутии — новое дыхание

Руководство республики уделяет серьезное внимание развитию спорта и физической культуры в регионе. Сегодня идет активное развитие всех направлений спорта, начиная с традиционных видов, заканчивая киберспортом. Такое мнение в комментарии ЯСИА выразил борец Айаал Лазарев.

Сегодня министерство по физической культуре и спорту республики возглавляет молодой, амбициозный и грамотный руководитель, в прошлом профессиональный спортсмен мирового уровня Леонид Спиридонов. Директор центра спортивной подготовки сборных команд Михаил Пахомов, также результативный спортсмен нашей республики. Глава Якутии Айсен Николаев — президент федерации борьбы, спорта номер 1 нашей республики, что говорит о его пристальном внимании к спорту в целом. Спорт очень сильно развивается во всех направлениях, начиная с традиционно сильных видов спорта, заканчивая новыми, такими как, например, киберспорт.

Руководство республики уделяет серьезное внимание и ощутимую поддержку спортсменам и тренерам. Спорт — это то поприще, где любой мотивированный и целеустремленный человек, может проверить себя, развить полезные навыки дисциплины, ответственности и трудоспособности, а также заявить о себе, чтобы им могли гордиться его родные и земляки. Так что я считаю, сейчас в спортивной жизни Якутии — новое дыхание и новое возрождение. В ближайшем будущем мы услышим много новых имен в различных видах спорта. И такие подготовленные, опытные люди с полезными навыками обязательно принесут огромную пользу для будущего нашего региона и страны, — поделился Айаал Лазарев.