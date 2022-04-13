58 команд из разных районов Якутии предложат полезные айти-решения для социальной сферы

С 13 по 15 апреля 58 команд – участников VII республиканского конкурса «Моя профессия — IT» разработают прототипы полезных и удобных цифровых продуктов. Параллельно идет муниципальный этап соревнований среди школьников арктических районов. А с 15 апреля свои умения в области IT будут демонстрировать студенты.

Как сообщили в Мининноваций Якутии, на прошедших в 23 районах республики и г. Якутске отборочных турах была представлена мобильная игра «ДворНяжка» для обучения детей правильному и ответственному обращению с животными. Выручку, полученную от игры, направят на развитие городских приютов для безнадзорных животных. Также участники создали веб-ресурс «Едаедет» по доставке продуктов первой необходимости населению, разработали веб-сайт с информацией о застройщиках и объектах строительства в регионе.

Всего в этом году в конкурсе принимают участие более 1000 школьников и студентов со всех районов Якутии. Они проходят обучение по менеджменту, дизайну, разработке и соревнуются в формате хакатона.

По итогам республиканского этапа лучшие пройдут в финальные состязания, которые состоятся в мае. Победители финала получат возможность поступить на целевое обучение в ведущие вузы страны и пройти стажировки в IT-компаниях.

Республиканский конкурс «Моя профессия — IT» проводится с 2016 года. Проект не имеет аналогов в других регионах страны. Многие участники и победители конкурса разных лет становились резидентами IT-парка, а некоторые работают в флагманских IT-компаниях Якутии.