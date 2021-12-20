43 девочки участвовали в первом конкурсе «Мини мисс Якутяночка — 2021»

В преддверии главного праздника в году Государственный цирк Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых подводит итоги Первого республиканского конкурса красоты и таланта «Мини мисс Якутяночка — 2021».

Событие происходило в дистанционном формате: участники подавали заявки и направляли на адрес конкурса свои фотографии, видеозаписи с визиткой и исполнением любого творческого номера. Также у девочек было задание «Рукодельница» на создание новогодней поделки. Участниц разделили на две возрастные категории: от 5 до 7 лет и от 8 до 11 лет.

Официальным партнером конкурса выступила швейно-производственная компания «КЭРЭ», предоставившая всем победительницам красивые, нарядные платья «Халадай».

Организаторы постарались уделить внимание каждой малышке. Чтобы познакомиться поближе во время сбора заявок мы провели опрос, узнали много интересного не только о конкурсантках, но и о семейных традициях и ценностях, которые прививают своим детям родители нашей республики. Отрадно отметить, что дети растут с чувством ответственности перед окружающим миром, уважением к старшему поколению. Не чужды им и нужды социально-незащищенных категорий населения. Так, на вопрос о добрых поступках самыми популярными стали рассказы о семейных и школьных экологических вылазках, начиная с постройки скворечников и субботников, заканчивая сбором разной макулатуры. Многие семьи оказывают помощь детям-сиротам и пожилым людям.

В борьбе за почетное звание «Мини Мисс Якутяночка» попытали счастья 43 девочки из разных уголков республики – Намского, Горного, Кобяйского, Усть-Майского, Томпонского, Вилюйского, Верхневилюйского, Сунтарского, Чурапчинского, Хангаласского, Алданского улусов, п. Хатассы и Марха и города Якутска. Конкурсантки отнеслись к заданиям очень серьезно, подготовка была на высшем уровне. Отдельная благодарность активным родителям, которые сшили прекрасные наряды, не поленились и проявили чудеса монтажа, а главное уложились в регламент хронометража.

Конкурсанток оценивало жюри из 5 человек. Председатель жюри — Фекла Колесова, режиссер Государственного цирка РС (Я). В детстве Фекла сама не раз принимала участие в подобных конкурсах. Кстати, весьма успешно. Становилась обладательницей титулов «Маленькая красавица Якутии», «Мини Мисс Артистичность Азии», «Юная Мисс Наций».

Судьям пришлось нелегко. В спорах и обсуждениях, повторных просмотрах видео работ они провели почти три дня. И если выявить победительниц было просто, сосчитав баллы, проставленные за три конкурса, то определить титулы «Вице-мисс» было, действительно, нелегко.

Победительницы Первого республиканского (дистанционного) конкурса красоты и таланта «Мини Мисс Якутяночка 2021». Возрастная категория от 5 до 7 лет.

«Мини Мисс Якутяночка — 2021» — Эвелина Попова, 6 лет, воспитанница МБДОУ «Туллукчаана», с . Магарас, Горный улус.

«Первая Вице Мини Мисс Якутяночка — 2021» — Наташа Нечаева, 7 лет, ученица 1 «А» класса, МОБУ СОШ № 35, г. Якутск.

«Вторая Вице Мини Мисс Якутяночка — 2021» — Николь Сукотина, 7 лет, ученица 1 «Б» класса МОБУ СОШ № 31, г. Якутск.

Победительницы Первого республиканского (дистанционного) конкурса красоты и таланта «Мини Мисс Якутяночка 2021». Возрастная категория от 8 до 11 лет.

«Мини Мисс Якутяночка — 2021» — Сара Никонова, 8 лет, ученица 2 класса Намской улусной гимназии им. Н.С. Охлопкова, с. Намцы.

«Первая Вице Мини Мисс Якутяночка — 2021» — София Лыткина, 9 лет, ученица 3 «Г» класса МОБУ СОШ № 18, г. Якутск.

«Вторая Вице Мини Мисс Якутяночка — 2021» — Кристина Неустроева, ученица 4 «Б» класса МОБУ СОШ № 24, г. Якутск.