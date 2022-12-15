15 декабря в Якутске ограничений электроснабжения не будет!

Центральные электрические сети уведомляют, что 15 декабря 2022 года в связи с низкой температурой наружного воздуха изменен график ремонтных работ энергетиков с ограничением электроснабжения.

В г. Якутске 15 декабря на ТП Квартал Б и КТП «Суворова», КТП «Стройнефтетранс», ПС «ДСК» работы по замене оборудования и техническому обслуживанию подстанции отменены, ограничений электроснабжения не будет по следующим адресам:

09:30 – 11:30 –Чернышевского 6, 8/2, 10, 12, 12/1, 12/1А, 12/1Г, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1, 99/1, 99/2, пер. Жиркова 2, 2Б, Покровский тр.5 км.2а, Озерная 2/1, 3/6, 4/7, Центральная 1, 2/2Б, 2/9, 9,11, 13, 14;

09:30-12:00 – Автодорожная 17,19/1,19/1в, 23, 29/4, 25,25/3, 26Г,27, 27/1, 30, Чернышевского 113/4, 115, 115/1, 113/1, 122,113/2, 115/2, 117/1, 105, 105/2, 107, 111/1;

13:30-16:00 – Коммунаров 2,12,13,16, 17, 19 – 23, 26, 28, 30, 32 34-40, Рыдзинского 1а, 1/1, 2/1, 4, 3, 6, 5, Халтурина 37, 39, 41, 45, 51, 53, 55, 57, 59, 63, К. Цеткин 4/3, 4/4, Строителей 15, 17, 19, 21/1, 23,25, 27, 29, 33, 35, 39, пер. Маганский 1 — 12, 16, 29, 31, Суворова 2,5,7, 8, 13,16, 19,21, 22/1, 26, 26/1, 27, 31, Дальняя 48, 8 Марта 10,15, 26–30, 37, 38, 41, 44, 48,50, 51, 52, 54.

В других районах Якутии плановые работы будут проводиться в соответствии с графиком, опубликованном ранее.

Также сообщаем, что энергетики обязаны проводить работы по технологическому присоединению потребителей согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 в установленные сроки независимо от температуры наружного воздуха.

Согласно правилам «О принятии дополнительных мер безопасности в условиях низких температур наружного воздуха» эксплуатация специализированной техники на открытой территории при температуре наружного воздуха ниже -40ºС запрещены.

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