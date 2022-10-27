Житель Ингушетии признан виновным в похищении и убийстве человека

Суд присяжных признал виновным в похищении и убийстве человека из-за пропажи золота — ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ).

В Верховном Суде Республики Саха (Якутия) рассмотрено уголовное дело в отношении 44-летнего уроженца Республики Ингушетия, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в», «г», «ж», «з» ч.2 ст.126 Уголовного кодекса (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух и более лиц, из корыстных побуждений) и п.п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство, совершенное группой лиц).

Уголовное дело по ходатайству осужденного рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. Вердиктом коллегии присяжных осужденный признан виновными в том, что днем 14 сентября 2020 года, он с пятью подельниками, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, похитили двух человек в Чите, которых заподозрили в хищении золота во время незаконной транспортировки из Магаданской области в Читу. Тайник для перевозки драгметалла был оборудован в автомобиле, по пути следования в Чите один из сопровождавших обнаружил, что на одном тайнике отсутствовала крышка люка. Чтобы выяснить, куда пропало золото на общую сумму порядка 70 млн. рублей, злоумышленники похитили двух водителей, осуществлявших перевозку груза. Похитив двух жителей Хакасии, злоумышленники несколько дней их били, пытали, одному прострелили ногу. Во время пыток один из потерпевших указал, что с ними был еще один человек. 23 сентября 2020 года осужденный с двумя соучастниками в городе Абакан похитили, затолкав в машину, третьего потерпевшего и перевезли его в Читу. Удерживали их и перевозили по территории Забайкалья, Амурской области и Якутии около двух недель. В ночь с 29 на 30 сентября 2020 на речной пристани в поселке Усть-Нера одного убили, нанеся ему множественные ножевые ранения, после чего привязали к телу потерпевшего металлическую печь, и сбросили его в реку Индигирка. После чего, двоих похищенных отпустили.

Летом 2022 года Верховным Судом Республики Саха (Якутия) двое участников осуждены на 17 лет и 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима.

В ходе судебного заседания осужденный вину признал частично, а именно факт похищения, но отрицал свою причастность в совершении убийства. Коллегия присяжных заседателей единогласно пришла к выводу об его виновности в совершении указанных преступлений и постановила обвинительный вердикт.

При назначении наказания суд руководствовался принципами соразмерности, справедливости и гуманизма, характер, степень общественной опасности и конкретные обстоятельства совершенных им преступлений, данные о личности подсудимого, характер и степень фактического участия в совершении установленных особо тяжких преступлений, значение этого участия для достижения цели преступления, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и приговорил окончательно к 16 годам лишения свободы с ограничением свободы на 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также частично удовлетворен гражданский иск, потерпевшей в счет возмещения морального вреда с осужденного взыскано 900 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.