Захар Никитин: Достигнутые успехи послужат импульсом для покорения новых высот

Уходящий год объединил в себе сразу несколько важных юбилейных дат: 390-летие вхождения Якутии в состав Российского государства, 100-летие со дня образования Якутской АССР, 125-летие со дня рождения Максима Кировича Аммосова. Также в этом году старейшее учебное заведение сферы культуры Якутии отметило 85-ю годовщину со дня образования. О том, что успели сделать и чего достигли за этот год коллектив и студенты культурной кузницы кадров рассказал директор Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой Захар Никитин.

— Захар Николаевич, каким был для колледжа культуры уходящий год?

— Он был насыщенным. Уходящий год был объявлен Годом культурного наследия народов России, поэтому мы уделяли повышенное внимание реконструкции старинных обрядов, изучению фольклора.

Календарь знаменательных событий начался стартом юбилейных мероприятий, посвященных 85-летию образования Якутского колледжа культуры и искусств. По заложенной традиции весной в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоялся отчетный Гала-концерт «Күн Өркөн – несущие тепло солнца», на котором уже в восьмой раз мы отмечали лучших своих выпускников разных лет.

Помимо праздничных мероприятий проводились и образовательные. Так большой популярностью пользовался наш цикл авторских лекций «Традиционная культура народов Республики Саха (Якутия)», проведенных по заказу Правительства РС(Я) и приуроченных к 100-летию Якутской АССР. Лекторами выступили носители традиционной культуры, преподаватели нашего колледжа и ученые-исследователи.

В течение всего года студенты и преподаватели активно участвовали во многих профессиональных конкурсах, фестивалях, показах, презентациях и имеют немало наград.

Это были конкурсы и фестивали профессионального мастерства: I Дальневосточная хоровая олимпиада, конкурсы «Горжусь своей профессией», «Толерантный мир», фольклорный фестиваль «Муҥха олоҥхото», фестиваль «Узоры России» в Крыму и многие другие.

— Какие события вы могли бы выделить особо?

— Таковых было много. Начну по-порядку. В этом году наши студенты из народного обрядово-ритуального театра «Эйгэ» впервые участвовали большим составом в XXI Молодежных Дельфийских играх России и завоевали диплом в номинации «Ансамблевое народное пение».

Также нам довелось стать участниками Дней Якутии в Санкт-Петербурге и Москве, приуроченных к 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 100-летию со дня образования Якутской АССР и Постпредства Якутии. В июле на территории музея-заповедника «Коломенское» в Москве состоялся якутский национальный праздник «Ысыах». Большой отклик у участников праздника получили выступления народного ансамбля «Өркөн» и театра «Эйгэ».

В Санкт-Петербурге при поддержке Постоянного представительства РС(Я) при Президенте РФ состоялась обновленная постановка спектакля «Несыгранные роли», посвященного студентам Якутской студии Ленинградского института театрального искусства, которые во время Великой Отечественной войны оказались в осажденном Ленинграде и все как один встали на защиту Родины.

В ноябре наши студенты участвовали в творческом десанте в Республику Бурятия, выступали в Гарнизонном доме офицеров поселка Сосновый Бор перед мобилизованными якутянами. Это было сложное и ответственное выступление. Завершился концерт якутским обрядовым танцем «Осуохай», в котором приняли участие артисты и военнослужащие-якутяне.

Ну а завершился этот год массовым театрализованным представлением о жизни выдающегося политического деятеля Максима Кировича Аммосова «Дорогой яркого Максима», где преподаватели нашего колледжа составили костяк режиссерско-постановочной группы. Пользуясь случаем хочу поблагодарить всех кто работал над постановкой – коллег, студентов нашего колледжа и других учебных заведений, приглашенных артистов, технческий персонал!

— Чего нового нам ждать от колледжа культуры в следующем году?

— Осенью следующего года при нашем колледже откроется школа креативных индустрий – Центр дополнительного образования «StArt». Это будет специализированная площадка дополнительного образования для школьников, направленная на развитие у них креативных компетенций. В ее состав войдут три студии – «Фото и видеопроизводство», «Звукорежиссура и звуковой дизайн», «Электронная музыка».

Это позволит нам проводить раннюю творческую и профессиональную ориентацию детей. Также школа креативных индустрий позволит колледжу проводить разработку нового содержания образования СПО с учетом потребностей экономики региона и непрерывно повышать качество образования.

Следующий 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника в Российской Федерации. Это решение говорит о важном статусе педагогов в нашем обществе и их непростой работы. Надеюсь, что высокие результаты всегда будут по плечу нашему дружному коллективу и что достигнутые в уходящем году успехи послужат импульсом для покорения новых высот. С наступающим Новым годом!