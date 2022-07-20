Руководство Федерального агентства водных ресурсов вызвано в Якутск на совещание к полпреду ДФО

Вице-премьер РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев взял на контроль строительство дамбы в городе Верхоянске, который затопило во время дождевого паводка.

В среду во время встречи с Трутневым многие жители города выразили обеспокоенность тем, что именно отсутствие дамбы стало следствием произошедшего наводнения. Проектно-сметная документация защитной дамбы города Верхоянска, прошедшая государственную экспертизу, с 2021 года находится в Федеральном агентстве водных ресурсов.

Стоимость сооружения составляет 1 млрд 300 млн рублей, но ущерб от паводков только за один год оценен в 400 млн.

«Если Росводресурсы не в состоянии доказать в правительстве, что проект с окупаемостью в 2,5 года надо реализовывать, то надо просто менять руководство Росводресурсов. Потому что в этом случае они просто профессионально некомпетентны», — подчеркнул полпред ДФО.

Сообщается, что в четверг руководство Федерального агентства водных ресурсов вызвано в Якутск на совещание к Юрию Трутневу.

Напомним, что неделю назад защитная насыпь на дороге вдоль реки Яны не выдержала дождевых вод, что стало причиной подтопления города Верхоянска.