01.11.2022
18:00
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Медицина

Якутяне все чаще записываются к врачам онлайн

Услуга онлайн-записи к врачу очень востребована среди населения Якутии. Так, в текущем году горожане воспользовались сервисом около 1 млн. раз.

По словам директора ЯРМИАЦ Аиды КОРОСТЕЛЕВОЙ доля пользователей, которые предпочитают записываться на прием к врачу в онлайн-режиме, достигла 16 процентов. Ранее в 2021 году она составляла всего 2 процента.

Онлайн-запись доступна через Единый портал государственных услуг  — https://esia.gosuslugi.ru, региональный портал медицинских услуг  — https://er14.ru, https://e-yakutia.ru.

Кроме записи на прием к врачу на цифровых платформах доступны: услуга вызова врача на дом, запись на диспансеризацию, вакцинацию и др.

Пациенты, которые пока не готовы использовать онлайн-сервисы для записи, имеют возможность записываться на прием по Единому контакт-центру здравоохранения -122.

«Сервис онлайн-записи позволяет экономить наше время. Технологии бережливого здравоохранения вошли в повседневную жизнь и врачей, и пациентов. Они нацелены на доступность медицины, улучшение всех медицинских процессов от начала до конца», — сообщила министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) Лена АФАНАСЬЕВА.

Фото: Пресс –служба Минздрава РС(Я).
Источник: Пресс –служба Минздрава РС(Я).

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