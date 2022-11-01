Якутяне все чаще записываются к врачам онлайн

Услуга онлайн-записи к врачу очень востребована среди населения Якутии. Так, в текущем году горожане воспользовались сервисом около 1 млн. раз.

По словам директора ЯРМИАЦ Аиды КОРОСТЕЛЕВОЙ доля пользователей, которые предпочитают записываться на прием к врачу в онлайн-режиме, достигла 16 процентов. Ранее в 2021 году она составляла всего 2 процента.

Онлайн-запись доступна через Единый портал государственных услуг — https://esia.gosuslugi.ru, региональный портал медицинских услуг — https://er14.ru, https://e-yakutia.ru.

Кроме записи на прием к врачу на цифровых платформах доступны: услуга вызова врача на дом, запись на диспансеризацию, вакцинацию и др.

Пациенты, которые пока не готовы использовать онлайн-сервисы для записи, имеют возможность записываться на прием по Единому контакт-центру здравоохранения -122.