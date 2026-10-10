Успех клипа «Super Woman» Галины Виноград и Галины Кайкы
Клип из Якутии победил во всероссийском конкурсе РУ.ТВ!
Якутянки Галина Виноград и Галина Кайкы стали победительницами Всероссийского конкурса современных музыкальных клипов на национальных языках «Страна звучит», организованного телеканалом РУ.ТВ! Обе исполнительницы родом из Вилюйского района, сообщает @ulusmedia
Их совместная песня и клип «Super Woman» представили Якутию на всероссийском уровне и принесли им победу в музыкальном состязании.
Главный приз конкурса — возможность ротации победившего клипа в эфире телеканала РУ.ТВ. Это позволит познакомить широкую аудиторию с творчеством якутских исполнительниц.
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